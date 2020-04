Le ultime sul calciomercato

Questo immobilismo, causa Covid-19, proietta le società a pianificare eventuali operazioni in entrata e in uscita

Parlare di calciomercato è difficile in questo periodo scomodo sotto qualsivoglia settore si provi a trattare. Nella scala gerarchica delle priorità da parte del Governo lo sport in questo momento, per ovvi motivi, non è iscritto tra i primi nodi da sciogliere.

Questo immobilismo gioco forza sta portando le società ad ipotizzare una programmazione del mercato che sarà, pasteggiando apparentemente quelle che potranno essere trattative vantaggiose, ai fini del rinforzo dell’organico e del tasso tecnico.

La Juventus pare abbia una bega da risolvere, che si chiama Federico Bernardeschi. Il giocatore, che ha delle indubbie qualità ha avuto problemi sinora alla corte di Maurizio Sarri e dovrebbe avere un piede fuori dallo Juventus Center. Il 26enne ha molto mercato, ma la cautela è d’obbligo onde evitare di sottovalutare un giocatore, che con pazienza e un po’ d’esperienza fatta altrove potrebbe tornare utile.

In casa Milan tutto ruota attorno al futuro di Rangnick, dando per scontato che Stefano Pioli traghetterà fino a fine stagione la squadra. Se il manager 61enne, che va detto finora ha sempre smentito qualsiasi trattativa, dovesse approdare alla corte di Elliott farebbe contento colui che ha sempre spinto il suo ingaggio: Ivan Gazidis. Intanto si fanno sempre più insistenti le voci che vogliono Gigio Donnarumma fuori dal progetto rossonero. Il costo del suo cartellino è di 60 milioni di euro.

In nerazzurri di Conte, già fortemente rimaneggiati durante la finestra di mercato invernale, si sarebbero ingolositi di Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante e capitano dei Gunners dell’Arsenal e in rotta di collisione con l’ambiente. L’assist è arrivato dal presidente della Federcalcio gabonese Pierre Alain Mounguengui che ha espresso la sua opinione sul futuro di Aubameyang, consigliando all’attaccante di lasciare Londra e trasferirsi in un nuovo club.

Si tira un mezzo sospiro di sollievo a Formello per l’ambiente Lazio. Luis Alberto ha lasciato intendere, attraverso un’emittente locale spagnola di come sia a buon punto la vicenda che riguarda il rinnovo di contratto. Il Psg, invece, proverà per l’ennesima volta a fare un tentativo per Sergej Milinkovic-Savic, e come al solito Claudio Lotito sparerà alto. Ci vogliono 100 milioni di euro.

A Trigoria, invece si sta profilando un duello con il Milan per l’attaccante del Marsiglia Florian Thauvin. Il francese ha un contratto che scadrà alla fine del campionato 2021 e più volte ha lasciato intendere di vole provare una nuova esperienza. Unico cavillo pare essere la presunta fragilità del giocatore, a causa di un lungo infortunio che lo ha tenuto fuori per tutta la stagione.

Foto: gianlucablumetti

Cesare D’Agostino