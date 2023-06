Le ultime di calciomercato in Serie A

Tempo di lettura 4 minuti

Un approfondimento sulle news tra possibili acquisti e cessioni delle squadre italiane

Finita la stagione i club italiani iniziano a concentrarsi sul calciomercato.

Il Cagliari neopromosso vuole aggiungere qualche tassello da Serie A alla propria rosa e pensa concretamente a Baschirotto, valutato 8 milioni di euro, ed a Gabbiadini, appena retrocesso in Serie B con la Sampdoria. Per quanto riguarda l’Empoli, prima di pensare al mercato in entrata, i toscani devono capire il futuro di Vicario, Parisi e Baldanzi. La Fiorentina, che è tra le squadre interessate al portiere italiano, ha fatto un tentativo per Zaniolo ma il Galatasaray chiede i 35 milioni della clausola rescissoria. In caso di partenza di Igor, i viola andranno su Hien del Verona. Il Genoa vuole regalare l’attaccante titolare a Gilardino prima del ritiro estivo e i nomi al momento sono quattro: Piatek, Zapata, N’Zola e Mateta, attaccante del Crystal Palace su cui c’è anche il Torino. Per i rossoblù è in dubbio la permanenza di Gudmundsson, sul classe ’97 c’è l’interesse di Bologna, Sassuolo e Fiorentina.

L’Inter, in attesa di novità sulla questione Lukaku, ha rinnovato il contratto di de Vrij e ha riscattato Acerbi dalla Lazio. Sul mercato in uscita rimane da capire la situazione Brozovic: il croato ha ricevuto un’offerta dall’Arabia Saudita ma al momento non c’è l’accordo sul cartellino tra i due club. In caso di cessione, l’Inter chiuderà per Frattesi. La Juventus è ad un passo dal ritorno di Milik a titolo definitivo e attende una risposta da Rabiot dopo la proposto di rinnovo di contratto. In caso di rifiuto da parte del francese i bianconeri faranno un tentativo per Milinkovic-Savic, con la Lazio che chiede 40 milioni per cedere il serbo. Da registrare un interesse per l’esterno d’attacco Malcom dello Zenit mentre al momento non si hanno novità per il laterale difensivo Castagne del Leicester. La Lazio, qualora partisse Milinkovic, potrebbe portare nella capitale un pupillo di Sarri: Piotr Zielinski. Dopo il no della Juve per Rovella, i biancocelesti pensano a Veerman del PSV mentre sono molto vicini i rinnovi di Pedro e di Luis Alberto.

Per il Milan non ci sono novità sull’attaccante del Villarreal Chukwueze mentre filtra più ottimismo rispetto alle scorse settimane per l’attaccante del Borussia M’gladbach Marcus Thuram. I nuovi nomi per il centrocampo sono quelli di Hjulmand del Lecce, su cui c’è l’interesse del Borussia Dortmund, e Reijnders dell’AZ. Il Napoli, dopo aver accolto Rudi Garcia, è pronta a salutare Kim, al coreano manca solo l’ufficialità per vestire la maglia del Bayern Monaco. Per sostituirlo, i campioni d’Italia pensano a Schuurs del Torino, Itakura del Borussia Monchengladbach e Danso del Lens. Da capire la situazione Osimhen anche se De Laurentiis ha confermato un accordo sul rinnovo di contratto. La Roma ha ufficializzato i rinnovi di El Shaarawy e di Cristante mentre ha venduto Tahirovic all’Ajax. Prima del 30 giugno i giallorossi vogliono vendere diversi esuberi tra cui Carles Perez, Villar, Vina, Shomurodov, Kluivert e Reynolds, oltre ai giovani Missori e Volpato che sembrano ad un passo dal Sassuolo. In entrata rimane l’interesse per Scamacca e si pensa a Dominguez del Bologna in caso sfumasse Frattesi.

La Salernitana vuole rafforzarsi dopo la salvezza ottenuta e Paulo Sousa chiede un difensore, un centrocampista e un attaccante. I granata hanno fatto un’offerta per acquistare a titolo definitivo Fabio Miretti mentre in attacco si pensa a Joao Pedro e Nzola. Il Torino ha rinnovato i contratti di Buongiorno e Djidji mentre è ad un passo dall’acquisto di Bellanova dal Cagliari per 7 milioni più 2 di bonus. Chiudiamo con l’Udinese che è vicino a Lorenzo Lucca del Pisa, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Rimane in dubbio la permanenza di Beto, su cui c’è il Napoli in caso di cessione di Osimhen, mentre per Bijol ci sono interessamenti dalla Premier League.

Davide Farina