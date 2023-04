Le semifinali di coppa in giro per l’Europa

Un approfondimento sulle partite in questa settimana che decideranno le finali dei tornei nazionali nel nostro continente

Tra oggi e domani si giocheranno diverse semifinali di coppa nazionale, tra andata e ritorno, e in questo articolo andremo ad analizzare le varie partite in giro per l’Europa.

Nel nostro paese in Coppa Italia si sfideranno Juventus-Inter e Cremonese-Fiorentina. Nel derby d’Italia i nerazzurri devono rialzarsi dopo la decima sconfitta in campionato e confermare di essere i favoriti per la vittoria finale essendo campioni in carica.

Nella seconda semifinale la Cremonese è ovviamente l’outsider che ha poco da perdere e tutto da guadagnare nella sfida alla Fiorentina che, da favorita, cerca la finale per giocarsi un posto in Europa il prossimo anno.

Trofeo Coppa Italia

Dall’Italia passiamo alla Spagna dove si sono già giocate le andate delle semifinali. Nella prima sfida l’Athletic Bilbao deve ribaltare l’1-0 dell’andata contro un’Osasuna che non gioca la finale di Coppa del Rey dalla stagione 2004-05, quando perse ai supplementari contro il Betis Siviglia. Nella seconda gara il Barcellona dovrà gestire il vantaggio (1-0) contro un Real Madrid che non vincerà la Liga e quindi punta forte su questo trofeo che non alza dal 2013-14, quando sconfisse proprio il Barcellona 2-1.

Trofeo Copa del Rey

Passiamo ora in Francia dove in semifinale si sfideranno Nantes-Lione e Annecy-Tolosa. Il Nantes è campione in carica e cercherà di riandare in finale contro un Lione che difficilmente andrà in Europa tramite il campionato e quindi si giocherà tutte le carte in questa partita, sperando di vincere il trofeo che manca dalla stagione 2011-12. Nella seconda semifinale l’Annecy, squadra di seconda divisione francese e sorpresa del torneo avendo eliminato il Marsiglia nel turno precedente, affronta il Tolosa che non va in finale di Coppa di Francia dal 1956-57, quando vinse in finale contro l’Angers.

Trofeo Coupe de France

Passiamo ora in Olanda dove in semifinale troviamo una squadra dilettantistica: lo Spakenburg. Questa squadra milita nella Tweede Divisie, terza serie olandese, che è il livello più alto per il calcio amatoriale dove la squadra promossa può ottenere l’autorizzazione ad entrare nel calcio professionistico. Lo Spakenburg affronterà il PSV per scrivere ancora la storia contro una big d’Olanda. Nella seconda semifinale troviamo Feyenoord-Ajax, una sfida tra le due squadre che hanno vinto più volte questo trofeo (20 per i lancieri e 13 per il Feyenoord).

Trofeo Coppa d’Olanda

Da segnalare anche i quarti di finale di DFB-Pokal, la Coppa di Germania, che vedranno sfidarsi Eintracht Francoforte-Union Berlino, Bayern Monaco-Friburgo, Norimberga-Stoccarda e Lipsia-Borussia Dortmund.

Fonti foto: eurosport.it, genoacfc.it, Twitter RFEF, sportitalia.com, Getty Images

Davide Farina