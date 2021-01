Le rivelazioni del girone d’andata della Serie A

Scegliamo un giocatore per reparto delle squadre meno blasonate che si è distinto più degli altri in questa prima parte di stagione

Il periodo a cavallo tra la fine del girone d’andata e l’inizio di quello di ritorno è uno dei momenti migliori per tracciare un bilancio (provvisorio) della stagione. Come sempre accade, anche quest’anno abbiamo avuto giocatori che hanno reso al di sotto delle aspettative e giocatori che hanno reso al di sopra, soprattutto tra le cosiddette “piccole” del campionato. Scopriamo, uno per ruolo, quali.

Emil Audero

Se la Sampdoria di Claudio Ranieri dopo metà campionato ha già ipotecato la salvezza il merito è anche e soprattutto suo. 19 presenze su 19, media voto di 6.39, un rigore parato ed addirittura un assist decisivo nella vittoria blucerchiata in trasferta contro la Fiorentina. Classe 97′, italiano di origini indonesiane, Audero è un punto fermo della Sampdoria e mai come quest’anno sembra prossimo a compiere il definitivo salto di qualità. Da tenere d’occhio anche per la Nazionale.

Federico Dimarco

Vari giocatori del Verona si sono distinti in questo girone d’andata, tra questi c’è sicuramente Federico Dimarco. Nasce esterno basso nella difesa a 4, ma quest’anno è stato impiegato da Juric come terzo di sinistra della difesa a 3 non sfigurando per nulla, anzi. 3 gol e 2 assist in 18 partite (bellissimo quello al volo contro il Torino), combinati con una inaspettata solidità in fase difensiva che ha contribuito a rendere il Verona la miglior difesa della Serie A insieme alla Juventus. Un risultato davvero ragguardevole.

Mattia Zaccagni

Se Dimarco è il difensore del Verona che più si è messo in mostra in questo girone d’andata Zaccagni è senza dubbio la punta di diamante tra i giocatori offensivi della formazione di Juric. 5 gol ed altrettanti assist in 19 presenze con una media voto di 6,53. Il trequartista classe 95′ è l’innesco e spesso anche il terminale di tutta la manovra offensiva dell’Hellas ed è di gran lunga il leader tecnico della squadra. La sua ottima prima parte di campionato è stata già premiata, a giugno infatti Zaccagni passerà al Napoli per la cifra di 10 milioni di euro.

M’Bala Nzola

L’eroe che non ti aspetti. Ad inizio campionato lo Spezia perde per un grave infortunio Galabinov, il suo bomber principe. Nessun problema, ci pensa Nzola. Classe 1996, autore di addirittura 9 gol in 13 presenze. Una media gol impressionante, grazie alla quale Nzola, al momento, ha trascinato i liguri fuori dalla zona retrocessione a +4 sul Cagliari terzultimo. Se dovesse confermarsi anche nel girone di ritorno la strada per la salvezza dello Spezia sarà più in discesa che mai. Rivelazione.

(Fonte immagine: Calciodangolo.com)