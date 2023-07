Le Parisien: Osimhen troppo caro per il Psg, si tenta la pista Vlahovic

Tempo di lettura 1 minuto

Secondo il giornale francese il club parigino considera esagerata la richiesta di 180 milioni di euro del Napoli ed ora punta deciso al centravanti serbo

Questa sessione di calciomercato non è iniziata nel migliore dei modi per il Paris Saint-Germain. Prima gli addii di Messi e Sergio Ramos, poi la grana del rinnovo di Mbappé da risolvere, anche lato acquisti però la situazione non è rosea. Il Napoli infatti ha rifiutato la prima proposta di 110 milioni di euro dei parigini per Osimhen, rilanciando a 180. Stando a quanto riferiscono i media francesi, in particolare Le Parisien, questa cifra sarebbe considerata troppo alta, una vera e propria “follia economico-finanziaria”. Per questo motivo il Paris Saint-Germain potrebbe puntare su un altro giovane attaccante, sempre della Serie A: Dusan Vlahovic. Non c’è ancora un’offerta ufficiale, ma l’attaccante della Juventus piace molto a Luis Enrique e corrisponde al profilo di centravanti ricercato dal club del presidente Al-Khelaifi.

Luca Missori

(Fonte immagine: SportNapoli.news)