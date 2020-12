Le pagelle delle squadre italiane in Europa

Diamo i voti alla fase a gironi delle squadre di Serie A impegnate in Champions ed Europa League

La prima fase delle competizioni europee di questa particolare stagione calcistica ha dato risultati tutto sommato positivi per il calcio italiano. Tra Champions ed Europa League, sei squadre su sette qualificate al turno successivo, di cui quattro al primo posto del girone. In attesa della fase ad eliminazione diretta che comincerà a febbraio 2021 diamo i voti ai gironi delle squadre italiane.

Europa League

Napoli 6,5: Massimo risultato, minima resa. Il girone dei partenopei è stato coerente con l’andamento in campionato. Partenza lenta, finale in crescendo, con un primo posto ottenuto soffrendo più del previsto nell’ultima gara casalinga contro la Real Sociedad. In ogni caso, primato meritato per quanto fatto vedere sul campo.

Milan 7: Un solo grave scivolone, quello in casa col Lille. Per il resto, un girone giocato ad alti livelli considerando anche l’assenza in alcune gare di Zlatan Ibrahimovic e la concomitante cavalcata in campionato che poteva togliere energie durante le gare infrasettimanali, anche in Europa invece è arrivato il primo posto, altro gran risultato per Stefano Pioli.

Roma 7,5: E’ vero che il girone era abbastanza semplice, ma gli uomini di Fonseca sono stati bravi a chiudere subito la pratica e ad ottenere la qualificazione da primi del raggruppamento con una giornata di anticipo. I giallorossi hanno vinto e convinto, sia in casa che in trasferta, abbinando bel gioco a risultati e ora possono recitare un ruolo da protagonista nella seconda fase della competizione.

Champions League

Juventus 7,5: Fino alla penultima giornata il voto sarebbe stato un 6 stiracchiato. La straordinaria vittoria della settimana scorsa al Camp Nou contro il Barcellona cambia invece non solo il voto finale, ma l’intera Champions League di bianconeri, rendendo anche meno tortuosa la prossima fase ad eliminazione diretta. Un successo da Juve in un inizio di stagione non proprio da Juve. Chissà che questa vittoria non diventi la chiave di volta della stagione.

Lazio 7,5: La traversa presa dal Brugge all’ultimo istante dell’ultima gara del girone ha rischiato di rovinare un ritorno in Champions League che per i biancocelesti fino a quel momento era stato impeccabile. Scampato il pericolo, resta un girone molto ben giocato dalla Lazio, soprattutto nelle due gare contro il Borussia Dortmund. Più che sufficienti anche le altre prestazioni, considerando le assenze dovute al Covid.

Atalanta 7: Un girone ondivago quello dei bergamaschi, soprattutto nella sua prima parte. Dopo la pesante sconfitta interna con il Liverpool per la Dea l’eliminazione sembrava sempre più probabile. Invece poi sono arrivate due vittorie in trasferta, due colpi di coda, contro i Reds, ma soprattutto contro l’Ajax, insieme al secondo posto nel raggruppamento. Per il secondo anno consecutivo Gasperini porta i suoi ragazzi agli ottavi di finale, un risultato notevole.

Inter 4,5: Di gran lunga l’unica vera delusione tra le italiane impegnate in Europa. Una sola vittoria in sei gare, nonostante un Real Madrid non eccelso e due squadre come Borussia Moenchengladbach e Shakthar Donetsk inferiori come rosa sulla carta. La squadra di Conte non ha mai convinto con il suo gioco, basandosi puramente sulle intuizioni dei singoli ed all’ultima gara ha sprecato il match point qualificazione concludendo addirittura all’ultimo posto. Con certi giocatori a disposizione, Antonio Conte poteva e doveva fare di più.

Luca Missori

