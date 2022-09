Le nazionali presentano il conto alla serie A: ecco il punto sugli infortunati

Più colpito dei club italiani sicuramente il Milan ma al momento anche Lazio, Juve e Inter non possono essere felici della situazione

Un tranquillo weekend di paura quello delle nazionali per le squadre italiane. Il Milan è quello che più si lecca le ferite. Gli infortuni più importanti sono quelli di Maignan e Theo Hernandez che sicuramente salteranno il ritorno in campionato, il portiere anche qualcosa in più visto il suo problema al polpaccio. Meno seri e pronti al rientro Tonali e Kjaer. La Lazio deve sincerarsi delle condizioni di Ciro Immobile che ha saltato il match con l’Inghilterra così come quello di questa sera in Ungheria. L’under 21, invece, colpisce la Juve visto che la rivelazione di inizio anno Miretti ha lasciato anzitempo il ritiro per un infortunio da valutare alla caviglia. Infine l’Inter che ieri sera ha visto uscire dopo neanche 20 minuti del match tra Austria e Croazia il leader del suo centrocampo Marcelo Brozovic. Il mediano avrebbe comunque saltato la partita con la Roma per squalifica ma bisognerà valutarlo per le restanti gare. In giornata arriveranno gli esami, si teme uno stop di 3/4 settimane per un problema muscolare. Aveva tremato anche l’Atalanta con il rientro alla base di Koopmeiners e Demiral. Per loro, però, non dovrebbero esserci grossi problemi.

Glauco Dusso