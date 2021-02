Le italiane in Champions League: 270 minuti di clamorosi errori e sviste arbitrali

Juventus, Lazio e Atalanta hanno perso le rispettive gare di andata degli ottavi di finale regalando tanto agli avversari ma uscendo penalizzate dall’arbitraggio

Peggio di così non si poteva iniziare. Probabilmente è questo il pensiero di tutti gli amanti del calcio nostrano, dopo la terza sconfitta consecutiva di una squadra italiana agli ottavi di finale Champions League. Per fortuna (potremmo dire) è solo la gara di andata ma il bilancio risulta ad oggi più che negativo. Tutte e tre, infatti, i club italiani impegnati nella Coppa delle grandi Orecchie, hanno perso i primi rispettivi 90 minuti, con la Juventus KO sul campo del Porto e Lazio e Atalanta, sconfitte rispettivamente contro Bayern Monaco e Real Madrid. I tre KO sono stati frutto di diversi aspetti: dall’approccio imbarazzante dei bianconeri agli errori clamorosi in casa biancoceleste, per arrivare alle inspiegabili sviste arbitrali nell’era del Var.

Tirarsi la zappa sui piedi

Se le due settimane di Champions League ci hanno insegnato qualcosa, sicuramente quello che è stato appreso maggiormente, è che le squadre italiane amano tirarsi la zappa sui piedi. É il caso, in primis, della Juventus, che ha voluto inaugurare tale filone sul campo del Porto. I due gol per tempo presi praticamente al fischio d’inizio sono stati figli di un approccio alla gara a dir poco imbarazzante per una squadra abituata a giocare a questi livelli.

Il pasticciaccio (di Gaddiana memoria) tra Bentancur e Szczesny sul primo gol di Taremi e il vagabondaggio di Rabiot sul secondo di Marega, hanno compromesso la gara della Juventus, nonché la qualificazione ai quarti. La rete di Chiesa all’82 esimo, arrivata, peraltro, al primo tiro in porta della squadra di Pirlo, ha salvato la faccia al club torinese, mantenendo in vita le speranze per il ritorno. É vero basta solo un 1-0, ma rigiocando nuovamente in quel modo, difficilmente potremmo vedere la Juventus ai quarti di finale.

Dal bianconero al biancoceleste, il passo è breve, poiché più che celeste, la notte dell’Olimpico è stata nerissima e da incubo. Il 4-1 rifilato dal Bayern Monaco alla Lazio è stato ineccepibile, una lezione di calcio e di attenzione, che i capitolini devono apprendere per non incappare più in notti come queste, anche ai piedi del Colosseo, il detto tirarsi la zappa sui piedi è stato, praticamente, il leitmotiv dell’intera serata, con la squadra di Inzaghi, che nonostante il minor tasso tecnico, ha voluto fare tanta beneficienza regalando ai tedeschi tre delle quattro reti complessive.

I maggiori benefattori della serata portano il cognome di Musacchio e Patric, i quali hanno permesso prima a Lewandowski e poi a Sané di andare facilmente in gol. Due errori grossolani e inspiegabili, che a certi livelli è inammissibile vedere. Il terzo benefattore (più sfortunato e meno bonario rispetto ai primi due) è stato Acerbi, che ha chiuso la serata filantropica della Lazio con una goffa autorete per suggellare il poker bavarese. A differenza della Juventus, però, la squadra capitolina ha pochissima se non nessuna possibilità di rimontare al ritorno, a meno che i campioni del mondo non decidano di ricambiare la buona azione.

Italiane danneggiate dall’arbitraggio

Ma l’Atalanta? La sconfitta degli orobici non ha avuto niente a che fare con quella delle altre italiane, se non per la clamorosa svista arbitrale. La Dea, infatti, ha giocato in 10 una partita clamorosa contro un Real Madrid, che nonostante le varie assenze, deteneva un tasso tecnico nettamente più superiore rispetto a quello dei bergamaschi. Il merito dell’Atalanta è stato quello di tenere botta fino all’ultimo, arrendendosi soltanto, all’86 esimo, ad una perla da fuori di Mendy. Ciò che è costato alla squadra di Gasperini è stato il clamoroso errore arbitrale, che ha condotto all’espulsione ingiusta di Freuler al minuto 17 del primo tempo.

Errore inspiegabile nell’era del Var e che in Europa ha, evidentemente, un problema di fondo, un problema che da Bergamo si riversa ad Oporto per passare da Roma. La svista del Gewiss, infatti, si è aggiunta a quelle altrettanto clamorose del do Dragao e dell’Olimpico, che hanno indirizzato, per certi versi, anche le partite e il risultato finale. Il fallo in area su Ronaldo e quello su Milinkovic Savic, almeno dovevano essere rivisti al monitor, poiché se l’errare è umano, quella della tecnologia non è ammissibile e giustificabile.

Sandro Caramazza