Le finali europee che credevi di aver dimenticato

Prima del Villarreal, le storie che ti faranno dire “beh, fantastica la Champions League eh, però anche qui…”

Nemmeno una settimana fa, i guantoni di Geronimo Rulli a dare un destro/sinistro in faccia alla storia che solo i soldi fanno la storia del calcio. L’ultima round a oltranza nella lotteria dei rigori, col portiere argentino che prima scaraventa il pallone alle spalle di de Gea con un tiraccio potente, rozzo, da vero portiere; intercettando, alla fine, il tiro dello stesso numero uno spagnolo del Manchester United. Nemesi migliore non poteva esserci, nell’anno della Superlega e della lunga diatriba tra “il calcio del popolo” (sì, ma quale popolo?) e quello dei multimiliardari.

Un paese di 50mila abitanti, all’ombra di quel di Valencia, ma che oscura -calcisticamente parlando- la stessa città del pipistrello. Vila-Real, il nome della città contrapposto a suon di doppie a quello pedatorio. Eppure non è la prima volta che Davide affronta e sconfigge Golia, figuriamoci. La storia della Coppa Uefa-Europa League (ma anche della Coppa delle Coppe e in generale di tutte le competizioni Uefa minori) è ricchissima di storie come quella di Danzica. C’è di più: un’interminabile alternanza di squadre vincitrici o finaliste tale per cui la Champions non ha niente da insegnare, in quanto a emozioni e colpi di scena. Passiamone alcune in rassegna:

Coppa Uefa 1980-81 * AZ Alkmaar – IPSWICH TOWN

Esattamente quarant’anni fa, così come il successo della Dinamo Tbilisi in Coppa delle Coppe. Solo una, e nemmeno la prima, di una lunga sfilza di outsider diventate regine d’Europa. I Tractor Boys salgono alla ribalta del calcio europeo con la leggenda del calcio inglese: Bobby Robson, che coronerà un percorso di crescita iniziato anni prima e culminato con la FA Cup del ’78. Quella squadra non arrivò per caso a conquistare la UEFA di inizio anni ottanta: furono fatti fuori il Widzew Lodz di un emergente Zbigniew Boniek (agli ottavi, dopo che i polacchi estromisero la Juve ai rigori) e il Saint-Etienne di un giovanissimo Michel Platini. Finale thrilling con gli olandesi: andata sul velluto a Portman Road (3-0) ma il 4-2 subito in Olanda diede grande suspence ai blues del Suffolk. MVP per distacco della manifestazione: lo scozzese John Wark, comparso persino nel famosissimo Fuga Per la Vittoria con Sylvester Stallone.

Coppa Uefa 1984-85 * REAL MADRID – Videoton

Székesfehérvári Vadásztölténygyár SK. Questo l’impronunciabilissimo nome della squadra dell’Ungheria Centrale che fece sognare l’Europa nello stesso anno dello scudetto del Verona. L’acquisizione del club da parte di -indovina?- una fabbrica di componenti elettroniche rese il tutto più facile, anche sui campi europei, dove si consumò una cavalcata leggendaria: fuori il Dukla Praga, ma fu col Paris Saint-Germain -battuto 2-4 al Parco dei Principi- che il brutto anatroccolo magiaro si trasforma in cigno. Il miracolo prese forma con l’eliminazione ai quarti del Manchester United, con il portiere Peter Disztl che chiuse la saracinesca ai calci di rigore. La favola dei danubiani si interruppe in finale con le Merengues dell’attaccante Jorge Valdano che vinsero 0-3 in Ungheria, ma i rossoblù si tolsero, al ritorno la soddisfazione di vincere al Santiago Bernabeu.

Coppa Uefa 1986-87 * Dundee United – GOTEBORG

Difficile stabilire se il vero miracolo lo fecero gli svedesi vincendo, o gli scozzesi arrivando in finale. Propendiamo per questi ultimi, dacchè il calcio nell’ultimo quarto di secolo del novecento è ricco di outsider ai vertici europei, per gli scandinavi fu addirittura il secondo trofeo continentale (dopo quello del 1981-82). Storie nella storia: ai quarti Inter e Torino persero contro Göteborg (foto squadra copertina) per l’appunto e lo Swarovski Tirol (avete letto bene: la casa di gioielli che si compra una squadra di calcio, anni e anni prima della Red Bull), mentre gli orange scozzesi portano a casa lo scalpo del Barcellona vincendo addirittura al Camp Nou. Doppia finale in realtà non memorabile, ma l’assalto arancione resta nei cuori di chi adora il calcio generoso ed operaio.

Coppa delle Coppe 1987-1988 * MALINES – Ajax

Edizione che per noi italiani verrà ricordata per l’Atalanta che arriverà in semifinale pur militando in serie B (retrocessione l’anno precedente, ma in finale di Coppa Italia col Napoli scudettato). Bergamaschi che perderanno proprio per mano dei giallorossi delle Fiandre, artefici di un ciclo leggendario: Coppa del Belgio (1986/1987), Coppa delle Coppe (1987/1988), Supercoppa Europea (1988) e campionato belga (1988/1989). Il doppio 2-1 sui nerazzurri proietta il leggendario portiere Michel Preud’homme e compagni a giocarsela con gli olandesi, sconfitti 1-0 nella finale di Strasburgo.

Coppa delle Coppe 1994-95 * REAL SARAGOZZA – Arsenal

Non c’è miglior istantanea di David Seaman che incespica nella rete dopo la bordata da 50 metri di Nayim, che regala agli aragonesi il trionfo proprio alla fine dei tempi supplementari. Spagnoli trascinati dal futuro juventino Esnaider e che in semifinale eliminarono un’altra londinese, il Chelsea. Il viziaccio del portiere della nazionale inglese di piazzarsi troppo fuori dai pali (ricordate il goal di Ronaldinho a Brasile-Inghilterra al Mondiale 2002?) costa caro ai Gunners, che eliminarono ai rigori in semifinale una valente Sampdoria del mister Sven Goran Eriksson. Curiosità: alcuni stralci della partita di Highbury sono parte del film Io no spik Inglish, con Paolo Villaggio -supertifoso doriano- che porta i suoi alunni a vedere i blucerchiati.

Coppa Uefa 2000/01 * LIVERPOOL – Deportivo Alavès

Di quella che forse è la più bella finale Uefa di sempre ne parlammo qui: il cammino di entrambe le squadre è da ricordare, coi Reds che estromettono la Roma -vincente ad Anfield- tra le polemiche sul famoso rigore non dato dall’arbitro Garcia Aranda, e convertito in corner. Baschi che eliminano l’Inter agli ottavi, l’altra sorpresa spagnola ai quarti (il Rayo Vallecano), il Kaiserslautern in semifinale.

Ultimo atto al Westfalenstadion di Dortmund coi vitoriani in tenuta ispirata al Boca Juniors (scaramanzia?), un susseguirsi di emozioni che bisogna per forza vivere, non farselo raccontare. Per cui… non vi anticipiamo cosa sia il fotogramma in questione. Buon divertimento!



Valerio Campagnoli (fonti FourFourTwo, Pinterest, 90min, Contrataque, Mondocalcio, StorieDiCalcio)