Le doppiette dei campioni

In questo turno di Serie A i big si sono messi in mostra con marcature multiple che hanno portato al successo le loro squadre

Quello appena trascorso è stato il week-end delle doppiette, con i campioni che si sono presi sulle spalle la propria compagine e l’hanno portata alla vittoria. Milan, Inter, Juventus e Roma sono state infatti trascinate dai propri fuoriclasse ed hanno conquistato altri preziosi tre punti in classifica.

Il protagonista principale vista la difficoltà del match è senza dubbio Zlatan Ibrahimovic che contro il Napoli ha calato l’ennesima prestazione da leader trovando due reti che hanno permesso ai suoi di restare in cima alla classifica in solitaria e di togliere punti ad una diretta concorrente come la truppa azzurra. Lo svedese continua a dimostrarsi uno dei migliori attaccanti del nostro campionato e nonostante l’infortunio rimediato nel finale dell’incontro che lo terrà fuori per qualche settimana, sarà protagonista con il suo Milan per tutto il campionato.

Doppietta anche per Romelu Lukaku che ha sbrogliato una situazione che stava diventando difficile per la sua Inter contro il Torino. Il belga ha messo a referto anche un assist per Lautaro Martinez fornendo una prestazione totale che ha consentito ai nerazzurri di ritrovare una vittoria che mancava dalla partita col Genoa.

Cristiano Ronaldo anche continua a segnare e stende il Cagliari con due marcature nella prima frazione. La Juventus si aggrappa a lui per tornare nei posti più alti della classifica ed il portoghese sta rispondendo con prestazioni sempre convincenti e decisive.

Infine doppietta anche per Henrikh Mkhitaryan, uno degli uomini più in forma del campionato che ha trascinato ancora una volta la sua Roma al successo, stavolta contro il Parma. La squadra di Fonseca è al terzo posto in classifica e la prossima sfida contro il Napoli potrà dire molto sulle ambizioni del club giallorosso.

Fonte foto: corrierequotidiano.it

Alessandro Fornetti