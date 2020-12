Le Christmas shirt dell’Atalanta (e non solo): quando la beneficenza scende in campo

Le Christmas shirt dell’Atalanta (e non solo): quando la beneficenza scende in...

Trepidante attesa per la maglia one-off dei bergamaschi nel match di Natale: è l’undicesimo appuntamento con la solidarietà. Breve viaggio in questa ed altre iniziative benefiche

Ieri il pareggio con la Juventus, degno spot per la Serie A. Domenica la Roma in casa e mercoledì al Dall’Ara di Bologna l’ultima gara prima del rompete le righe, ma c’è altro che collezionisti e amanti del design sportivo attendono, ogni anno, con trepidazione: la Christmas Shirt atalantina, giunta quest’anno all’undicesima edizione, è molto di più di un semplice pacco regalo per gli occhi di chi, ogni tanto, vuole vedere in campo qualcosa di diverso dai classici colori sociali.

Solidarietà a tutto campo, dunque: dal 2010 il presidente Antonio Percassi ha voluto per i suoi giocatori una one-off, una maglia a edizione unica da rivendere poi a fini benefici. Il ricavato dell’asta benefica va al Fondo Atalanta, collegato direttamente alla Onlus Fondazione della Comunità Bergamasca.



La prima occasione fu doppiamente speciale: gli orobici allora in serie B hanno in sorte, nel Christmas Match, i cugini dell’Albinoleffe. In realtà si tratta di un leggero restyling, con delle pinstripe blu su un completo interamente nero. Una tradizione anche fortunata, visto che da quel momento per la Dea inizierà un decennio di progresso inesorabile fino ai quarti di Champions League conquistati quest’anno.

Ancora sui toni del nerazzurro, ma cambia decisamente la fantasia: a sinistra la divisa 2011, con l’albero stilizzato. A destra la bandiera atalantina Denis celebra il gol su rigore della sfida del 2012 contro l’Udinese. In entrambe le occasioni il Christmas Match termina 1-1. Nel primo anno in massima serie gli orobici acciuffano il Catania con gol del “Tir”, Simone Tiribocchi. L’anno successivo è Muriel ad aprire la gara, pareggiata dal penalty del Tanque.

Le divise natalizie nel primo e secondo anno del nuovo corso atalantino in Serie A.

E’ nella seconda stagione che lo stemma sociale inizia a essere sormontato dall’alberello, a suffragio dell’iniziativa benefica

La cosa si fa interessante quando, nel 2013, si assume un look total red assolutamente in linea con lo spirito natalizio: non portò tanto bene la maglia, ma è pur vero che l’Atalanta incontrò sua maestà la Juventus. 4-1 finale con temporaneo pareggio di Moralez, che andrà a segno anche nella sfida 2014. Altro colore natalizio, stavolta il verde. e anche lì gol a grappoli, nel pirotecnico 3-3 all’Azzurri d’Italia contro il Palermo.

Le divise rosse e verdi, non fortunatissime ma che garantiscono una nevicata di gol

Concludiamo la carrellata con le ultime variazioni sul tema: compare lo skyline di Bergamo nel 2015, curiosa (e che non mancò di far storcere qualche naso) la divisa 2018, con il bluceleste che richiama moltissimo i colori dei rivali dell’Albinoleffe. Ritorno al verde nel 2019, con una chicca: il profilo in marcia della mitologica Atalanta greca, unica donna partecipante alla spedizione degli Argonauti (e per cui il termine Dea è una brevità da licenza poetica)

La doppietta di Duvan Zapata nel 2-2 contro la Juventus . In quell’occasione la Christmas Shirt fu sfoggiata a Santo Stefano e non nell’ultimissima gara prima delle festività. A destra la figlia di Iaso e Climene a sormontare il profilo di Bergamo.

22 Dicembre 2019 e memorabile 5-0 al Milan.

Gli orobici non sono tuttavia gli unici, naturalmente, a coniugare solidarietà ed estetica d’azione: di casi ce ne sono a bizzeffe, a cominciare dalla Roma che ha omaggiato il grande Gigi Proietti con un “grazie Mandrà”, suggellando il tributo con la vittoria sul Genoa a Marassi.

Nemmeno a dirlo, la tripletta di Mkhitaryan paragonata ai tre destrieri protagonisti di “Febbre da Cavallo”: King, Soldatino e D’Artagnan.

Non sono da meno i cugini d’oltretevere: la Lazio ha commemorato Diego Armando Maradona con una patch sotto lo sponsor tecnico. Gesto ancora più significativo se si pensa che i rapporti tra la tifoseria laziale e quella partenopea non sono dei più idilliaci, e anche qui naturalmente le casacche sono state battute all’asta.

Concludiamo con alcune iniziative originali della Sampdoria: in occasione del match con i gemellati del Parma c’è stato un vero e proprio “scambio di divise”: la tinta blucerchiata assume forme crociate, maglia parmense con il gialloblù a sostituire il rossonero della Sampierdarenese.

In occasione dei 120 anni dell’Andrea Doria, l’altra squadra che nel 1946 costituì il sodalizio genovese, si è provveduto a un revival della storica divisa a quarti bianchi e blu navy, con il ricavato destinato all’Istituto Gaslini.

Per concludere, visto che siamo in tema di maglie…lo scrivente si associa a tutta la redazione di Passione del Calcio.it nell’augurarvi le più serene feste natalizie.

Ne avremo davvero bisogno.

Giampietro Piovani del Piacenza fine anni ’90 ci dà l’ispirazione.

Buon Natale e un 2021 di pura e semplice speranza.

Fonti AS Roma, Fanpage, Twitter, Zazoom, Sky, Il Messaggero, Fanpage, Genova24, LacrimeDiBorghetti

Valerio Campagnoli