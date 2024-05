Le cenerentole d’Europa: ecco le insolite partecipanti al ballo in Champions League

Tempo di lettura 4 minuti

In ognuno dei top 5 campionati europei c’è stata una sorpresa nelle qualificate alla massima competizione per club, il prossimo anno nella sua nuova formula

I campionati dei maggiori Paesi d’Europa volgono al termine. Domenica è toccato a Germania, Inghilterra e Francia, nel prossimo weekend sarà il turno di Italia e Spagna. In ogni campionato tra i cinque maggiori del vecchio continente c’è una qualificata a sorpresa per la prossima Champions League. Chi per la prima volta, chi dopo molti anni, scopriamo chi sono queste realtà.

Partiamo proprio dalla nostra serie A. Lunedì sera, dopo il match pareggiato 3-3 con la Juventus, sono partiti i festeggiamenti del Bologna e dei propri tifosi. L’impresa di Thiago Motta e dei suoi ragazzi è sotto gli occhi di tutti, simbolo di un calcio che è cambiato e che si apre sempre più a nuove idee di cui possono beneficiare tutte le squadre. Il Bologna dunque torna in Champions League dopo ben 60 anni e lo deve a un torneo giocato alla grande che solo la giornata finale dirà in quale delle posizioni utili sarà.

Passiamo all’ultima qualificata in ordine di tempo. Domenica si è chiusa la Ligue 1 e i risultati che ne sono maturati hanno stabilito un’altra sorpresa. Per la prima volta nella sua storia il Brest, o Stade Brestois 29, è qualificato alla prossima Champions League. Approfittando del pareggio del Lille la squadra di mister Roy ha compiuto un vero miracolo. Tornato in Ligue 1 nel 2019 il Brest in questa stagione si è messo alle spalle formazioni più quotate come appunto Lille, Lione e Marsiglia. Un’impresa che permetterà ai biancorossi di sfidare le maggiori squadre d’Europa.

I festeggiamenti del Brest per la prima volta in Champions League – Fonte calciomercato.com

Un’altra prima volta è quella del Girona in Spagna. La squadra di Michel è stata la rivelazione sin da subito dell’ultima Liga. Per diverse settimane si è giocato anche il primo posto prima di lasciare il passo agli schiacciasassi Real Madrid e Barcellona. Nonostante questo non ha mai mollato e con un gran gioco e diverse ottime individualità hanno portato la nave in porto e con loro la qualificazione alla Champions League. Un terzo posto ormai matematico nonostante manchi ancora una giornata al termine del campionato.

Un’attesa più breve quella dei tifosi dello Stoccarda. Erano infatti 14 anni che la squadra tedesca non calcava i campi della Champions League. Sabato si è conclusa la Bundesliga con addirittura il secondo posto che va a coronare un cammino superlativo, che solo l’imbattibile Bayer Leverkusen ha potuto oscurare. Si è arreso anche il Bayern Monaco, relegato al terzo dopo undici anni consecutivi di successi. Trascinatore assoluto il bomber Guirassy, secondo solo all’infermabile Kane in classifica marcatori.

Concludiamo il giro con la Premier League, finita anch’essa lo scorso weekend. Non dovrebbe essere una sorpresa visto il signore seduto in panchina. Unai Emery, infatti, ci ha abituato a grandi imprese in campo europeo. Ci è riuscito anche stavolta conducendo l’Aston Villa alla conquista di un posto in Champions League. Competizione che a Birmingham non vedevano da 41 anni, ovvero dopo la seconda partecipazione della loro storia. Nella prima vinsero il trofeo nel 1982. Sarà quindi un ritorno speciale per tutti i tifosi, alcuni dei quali non hanno mai visto la propria squadra nella massima competizione europea. Sanno però a chi dire grazie, un allenatore e un gruppo di giocatori capaci di una stagione da incorniciare.

