Le “briciole” nei sottoscala di Parigi

Dato per assunto l’ennesimo titolo nazionale per l’armata parigina, in questo articolo vi sveliamo chi sono i sei migliori talenti della Ligue-1

Ormai il campionato francese ha perso di qualsiasi interesse, il PSG domina da anni e compra tutti i migliori giocatori che ci sono in circolazione.

Eppure, per i veri appassionati di calcio la Ligue-1 ha un appeal incredibile, perché è uno dei campionati con il maggior numero di giovani talentuosi di tutta Europa.

Il vero interesse per il campionato transalpino è questo: scoprire i nuovi talenti che potrebbero monopolizzare il calciomercato dei prossimi anni.

Allora, chi si nasconde alle spalle dei fenomeni?

E’ presto detto.

Il nome nuovo è Camavigna del Rennes: un centrocampista centrale di soli 17 anni è dello stesso anno di un altro baby fenomeno che gioca nel suo stesso ruolo, ma in Olanda nell’Ajax: Gravenberch.

Camavigna quest’anno ha già giocato 21 gare ed è quasi sempre partito dal primo minuto per giocare tutti i 90′.

Lo scorso anno aveva fatto 7 apparizioni, quest’anno si è preso il centrocampo, entro due anni lo vedremo in una big europea, se non ci arriva prima qualche club (magari italiano) di medio livello per fargli fare un ulteriore step di crescita, fondamentale per la sua carriera.

Per rimanere a centrocampo non possiamo citare il gioiello del Lione: Aouar.

Ha 21 anni, ma da tre stagioni è il faro del centrocampo di questa nobile decaduta del calcio francese.

E’ un centrocampista eclettico che può giocare anche da interno e da trequartista: in 124 partite ha messo a segno 22 gol e 23 assist, non male per nulla.

Numeri da capogiro, numeri da grande squadra che hanno attirato più di qualche big, ma evidentemente le cifre enormi richieste dai francesi hanno raffreddato gli entusiasmi.

Da tenere d’occhio il suo compagno di squadra e di ruolo Caquaret: lo scorso anno si è affacciato in prima squadra collezionando 3 presenze, quest’anno si sta guadagnando sempre più spazio, con 9 presenze nelle quali ha messo a segno 1 gol e 3 assist.

Evidentemente, in questo periodo il centrocampo è un ruolo che da molte soddisfazioni ed il quarto giocatore che andiamo ad analizzare è Khéphren Thuram, il secondo genito di Lilian.

Dopo aver visto il figlio maggiore, Marcus, affermarsi prima nel Guingamp per poi emigrare in Germania al Borussia Mönchengladbach adesso vede sbocciare anche Khéphren che si sta guadagnando le prime apparizioni in Ligue-1.

Lo scorso anno ha esordito al Monaco, quest’anno ha collezionato 10 presenze col Nizza, mettendosi in mostra con uomo d’ordine a centrocampo.

Sempre nel Nizza troviamo un bel prospetto di difensore: Nsoki, in realtà è in prestito dal PSG, ma ha soli 20 anni e 13 presenze sulle spalle.

Su questo ragazzo ci si può scommettere perché ha già messo in mostra un buona forza fisica ed una grande capacità di saper leggere l’azione.

Concludiamo con la “perla” tra questi giovani: Kamara.

Sono ormai tre anni che gioca titolare nel O. Marsiglia alternandosi tra difesa e centrocampo (l’ultima gara l’ha giocata da mediano).

Lo fece esordire Rudi Garcia e da lì non si è più mosso, fino ad oggi ha collezionato: 68 partite (47 da difensore centrale, 13 da mediano, 5 da terzino sinistro ed 1 da terzino destro) mettendo in mostra, oltre all’evidente elasticità di ruolo ed ha una grande tecnica personale, una personalità fuori dal comune che gli permette di essere la “briciola” più interessante dietro il caviale parigino.

Fonte foto: calciomercato.com

Firma: Alessandro Nardi