Le big europee pazze di Hojlund, incontro Chelsea-Atalanta

Il fenomeno danese della Dea piace a tantissimi top team europei. In Inghilterra, si parla di un contatto fra la dirigenza dei Blues e Percassi

Rasmus Hojlund farà saltare il banco in estate. Il giovane 20enne dell’Atalanta sta stupendo alla sua prima stagione in Serie A, 7 gol in 24 partite. Su di lui hanno messo già gli occhi le migliori squadre d’Europa: dal Chelsea, al Bayern Monaco fino al Manchester United. L’Atalanta chiede almeno 65 milioni di euro. In Inghilterra hanno svelato un piccolo retroscena di mercato che coinvolge i dirigenti del Chelsea e il presidente bergamasco Percassi. Quest’ultimo è stato invitato allo Stamford Bridge per assistere al ritorno dell’ottavo di finale fra Chelsea e Borussia Dortmund.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Pazzi di Fanta