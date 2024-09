Le avversarie degli azzurri in Nations League

Tempo di lettura 3 minuti

Viene modificata la formula di questo torneo: nella Lega A a passare non sarà solo la vincitrice di ogni girone ma le migliori 2 per raggruppamento

Riparte oggi la quarta edizione della Nations League, un torneo creato per sostituire le troppe amichevoli delle Nazionali che spesso avevano poco ritorno mediatico. I mugugni dei club invece sono rimasti invariati, erano presenti prima per via delle varie amichevoli e ci sono ora nei confronti di questo torneo. Ci si lamenta delle troppe partite che può disputare un giocatore e al rischio maggiore di infortuni. E’ pur vero che le selezioni hanno bisogno di giocare, le nazionali devono cercare una certa amalgama per offrire più spettacolo possibile nelle grandi rassegne e di spettacolo ne abbiamo trovato tanto anche nella Nations League. Il Portogallo (2019), la Francia (2021) e la Spagna (2023) hanno portato a casa il trofeo. Vedremo quale Nazionale trionferà nel 2025 ma intanto analizziamo nel dettaglio le avversarie del girone in cui è inserita la nostra Nazionale, tenendo presente che passeranno ai quarti di finale le migliori 2 squadre per raggruppamento.

Innanzitutto si disputeranno 2 partite per settembre, 2 ad ottobre e 2 a novembre, per i quarti appuntamento per marzo 2025. Semifinale e finale in programma a giugno 2025.

Gruppo 2 –

Francia: due eliminazioni nella Lega A e il successo nel 2021. A Milano nella finalissima i francesi stendono la Spagna con il punteggio di due reti ad una. Maignan tra i pali è una sicurezza, sulle fasce in difesa Koundè e Theo Hernandez dovrebbero essere i titolari, a centrocampo chissà se Fofana e Konè, due nuovi volti della nostra serie A, troveranno spazio e in attacco Marcus Thuram e Barcola scalpitano senza dimenticarci naturalmente di Mbappè, Dembelè e Griezmann. Tana roba insomma a disposizione per il ct. Deschamps che alla prima si troverà di fronte gli azzurri di Luciano Spalletti domani sera a Parigi.

Belgio: due eliminazioni nella Lega A e un quarto posto nel 2021. Questa Nazionale allenata dall’italo-tedesco Domenico Tedesco e a caccia del primo successo della propria storia escludendo l’Olimpiade del 1920. De Bruyne è la stella in attesa del recupero di condizione di Lukaku appena approdato al Napoli dopo essere stato fuori dal progetto del Chelsea. De Ketelaere proverà a ritagliarsi un ruolo da protagonista come lo è nell’Atalanta.

Israele: dalla Lega C è passata in Lega B restandoci per due edizioni per poi essere promossa appunto in Lega A. Gli uomini di Hazan sono la cenerentola del gruppo e sfideranno gli azzurri lunedì nel campo neutro di Budapest.

