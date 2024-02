Lazio: Zaccagni sta meglio, può tornare con la Fiorentina, Romagnoli ok

Tempo di lettura meno di un minuto

L’esterno biancoceleste è tornato ad allenarsi in gruppo e ha buone chances di rivedere il campo lunedì prossimo contro i viola, il difensore invece ci sarà già domani con il Torino

Dopo più di un mese di stop, Mattia Zaccagni è pronto a tornare a disposizione della Lazio. L’esterno biancoceleste non gioca dalla gara col Lecce dello scorso 14 gennaio a causa di un problema all’alluce del piede destro che si è rivelato più grave del previsto. Ora però il peggio sembra passato, Zaccagni in questi giorni infatti è tornato ad allenarsi in gruppo e ci sono ottime possibilità di rivederlo in campo già lunedì prossimo nella delicata trasferta sul campo della Fiorentina. Per quanto riguarda Romagnoli invece tutto ok, il difensore giocherà già domani sera dal primo minuto contro il Torino affiancato da Gila.

Luca Missori

(Fonte immagine: Laziochannel.it)