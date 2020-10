Lazio, una notte da sogno che è già nella storia

Il ritorno in Champions League dopo 13 anni è bagnato da una convincente vittoria dei biancocelesti contro la favorita del girone F. Protagonista assoluto King Ciro Immobile

Alzi la mano chi, dopo il disastroso match di sabato scorso contro la Sampdoria, si aspettava una prestazione di tale portata contro il Borussia Dortmund. Io stesso, paragonando lo stile di gioco dei tedeschi a quello dell’Atalanta, avevo paventato enormi preoccupazioni.

La partita di ieri sera ha confermato due assiomi. Il primo è che la Lazio nell’undici pseudo titolare è una squadra fortissima, oserei dire fra le prime in Europa. Il secondo è che qualsiasi team, anche fra i più quotati, quando deve adattare i calciatori in ruoli non consoni, fa parecchia fatica. Poco male per i biancocelesti se lo stesso Hummels è sembrato un Gastaldello qualunque. Lungi da me sminuire i meriti dei capitolini, anzi, avete visto che spettacolo le trame di gioco di Luis Alberto e compagni? Squadra perfetta anche nella fase di non possesso. Il Dortmund ha tenuto tanto la palla fra i piedi, ma gli uomini di Inzaghi hanno chiuso ogni linea di passaggio in maniera magistrale.

Un plauso particolare va fatto al più grande bomber d’Europa. Non lo dico io sulle ali dell’entusiasmo. Lo dicono i numeri. La prima squadra della capitale può vantare la Scarpa d’Oro, mica roba da poco! Come dice il detto “la vendetta è un piatto che va servito fretto”. Immobile ha aspettato 5 anni per prendersi la rivincita nei confronti di chi lo aveva etichettato come il peggior acquisto della storia delle Vespe.

King Ciro sempre più uomo dei record

Una rete ed un assist per il bomber biancoceleste nella gara di ieri. Raggiunto il mito Beppe Signori a 127 centri con la maglia della Lazio. Piola sembrava inarrivabile per tutti, con le sue 159 reti. C’è chi è pronto a scommettere che già in questa stagione Immobile possa superare la leggenda del calcio italiano. E’ in atto anche un altro duello fra il centravanti campano e un altro simbolo del club capitolino. Indovinate di chi si tratta?

Dell’attuale tecnico Simone Inzaghi, capace di siglare 20 gol in Europa con la maglia delle aquile (di cui ben 15 in Champions). Ciro è fermo a 12, scommettiamo che il bomber della Lazio riuscirà a superare anche questo record?

Tuttomercatoweb.com

Marco Fabio Ceccatelli