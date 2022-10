Lazio: terzo posto e miglior difesa, lo sviluppo dei biancocelesti

Analizziamo il super inizio di campionato dei ragazzi di Sarri

Il miglioramento della Lazio è sotto gli occhi di tutti. Lo 0-4 di ieri a Firenze è l’ultimo tassello del mosaico che rappresenta un inizio di stagione molto importante per i ragazzi di Sarri. Dopo un mercato sottovalutato a livello mediatico, con Romagnoli come unico colpo da prima pagina, i biancocelesti sono al terzo posto con l’Udinese, a soli 3 punti dal Napoli capolista.

Ma cosa ha portato la Lazio a fare questo miglioramento? Analizziamolo insieme.

Principalmente il fattore tempo, perché Sarri ne ha bisogno per dare la sua impronta alla squadra e i risultati si vedono soprattutto nella fase difensiva. Solo 5 i gol subiti, rispetto ai 17 della scorsa stagione, e miglior difesa del campionato.

Va ovviamente citato il mercato. Con gli acquisti di Maximiano e soprattutto Provedel si è blindata la porta, ruolo discusso negli ultimi anni. In difesa oltre al colpo Romagnoli, si sono aggiunti alle rotazioni due giovani di prospettiva e qualità come Casale e Gila. Marcos Antonio a centrocampo sostituisce Lucas Leiva mentre Vecino, vecchio pupillo di Sarri, aggiunge esperienza al reparto. Altro giovane di qualità e prospettiva Cancellieri. Un mercato come detto prima non scoppiettante a livello mediatico ma che ha portato all’allenatore alcuni giocatori di cui necessitava.

Un altro fattore è senza dubbio il miglioramento in fase realizzativa di Zaccagni, già 3 gol e 3 assist in campionato rispetto ai 4 gol e 6 assist in tutto il campionato scorso.

Immobile e Milinkovic-Savic

Ad una partenza del genere, che non si vedeva dalla stagione 2017/18, vanno aggiunti i soliti grandi rendimenti di Milinkovic-Savic, 3 gol e 7(!) assist, e Immobile, 6 gol e raggiunti Del Piero, Signori e Gilardino al nono posto all time dei marcatori in Serie A. Con Firenze, la Lazio ha vinto 3 partite per 4-0 per la prima volta nella storia della Serie A.

Nella prossima di campionato ci sarà lo scontro diretto con l’Udinese, un altro test importante per il percorso dei biancocelesti.

Fonti foto: ilmessaggero.it, Getty Images

Davide Farina