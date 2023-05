Lazio su Gimenez: presentata già un’offerta al Feyenoord

La mancanza di un vice Immobile si sta facendo sentire in casa biancoceleste. Si corre ai ripari per l’estate. Richiesta per l’attaccante messicano

Lazio su Santiago Gimenez, attaccante classe 2001 del Feyenoord. Il club biancoceleste, come riportano i media messicani, avrebbe già presentato un’offerta alla società olandese per l’acquisizione a titolo definitivo del centravanti per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Il giocatore va in scadenza nel 2026. Ottimi numeri in questa stagione per il giovane attaccante messicano: 47 partite complessive, condite da 27 gol e tre assist tra tutte le competizioni. La Lazio è alla ricerca di un vice Ciro Immobile. Il centravanti della Nazionale sta vivendo una delle sue stagioni più difficili da quando gioca a Roma tra infortuni, incidenti e parecchia sfortuna. Sarri ha bisogno di rinforzi.

Sandro Caramazza

Fonte foto: FC Update