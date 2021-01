Lazio, stagione finita per Luiz Felipe. Faraoni risolverebbe i problemi biancocelesti

Il difensore brasiliano ha deciso di procedere con l’operazione alla caviglia, la retroguardia laziale ha bisogno di trovare alla svelta un sostituto all’altezza

Poteva mai durare senza imprevisti il magic moment della Lazio? Per carità! La sfiga ha deciso di accanirsi sulla squadra biancoceleste proprio quando sembrava che le cose stessero tornando ai fasti del pre lockdown. Una tegola e un tetto intero ieri sono precipitati sulle spalle di mister Inzaghi: in un solo colpo il tecnico piacentino perde Luis Alberto e Luiz Felipe. Il Mago è stato operato d’urgenza per un appendicite, dovrà stare fuori una decina di giorni, farà di tutto per esserci con l’Atalanta il 31 gennaio. Il difensore brasiliano rischia di aver terminato qui la sua stagione.

Luiz Felipe è volato in Germania per un consulto specialistico in merito alla situazione della sua caviglia, nessuna terapia conservativa. Venerdì sarà operato in artroscopia per sistemare la cartilagine della caviglia incriminata. Il centrale 23enne non ha voluto saperne di aspettare, come gli consigliava lo staff medico biancoceleste. Non vuole commettere lo stesso errore di Lulic lo scorso anno e rischiare di compromettere la sua carriera. La Lazio perde Luiz Felipe per almeno 3 mesi e si sta pensando di reintegrare Denis Vavro nella lista del campionato fino a fine stagione. A condizionare la scelta del numero 3 biancoceleste anche la possibilità di giocarsi le Olimpiadi con la nazionale brasiliana.

I capitolini dovranno rinunciare al centro- destra titolare della retroguardia di Inzaghi. In quel ruolo l’unico che può sostituirlo è Patric, anche lui non al top della condizione, tanto che contro il Parma sarà addirittura l’eterno Parolo a immolarsi per la causa in quella posizione. Il tecnico biancoceleste nella conferenza di presentazione del match di coppa Italia ha sottolineato il problema derivante da tale infortunio, la società ha intenzione di intervenire sul mercato o si limiterà a ripescare Vavro, alle prese, tra l’altro con la pubalgia? Tare avrebbe ripreso i contatti con gli entourage dei suoi vecchi pallini Mustafi (Arsenal) e Umtiti (Barcellona), mentre Inzaghi continua a chiedere Izzo. Difficile, se non impossibile che il Torino si privi del calciatore campano in questo momento così delicato della stagione, in più Cairo ha delle pretese decisamente fuori mercato per il difensore granata (25 milioni). E allora che si fa? Si vuole prestare l’orecchio a qualche barzelletta come quella che vorrebbe Ranocchia inserito nell’operazione Caicedo-Inter?

In questa vicenda ognuno dice la sua e tira acqua al proprio mulino. Mendes propone lo svincolato Ezequiel Garay, Kezman spinge per anticipare l’approdo di Kamenovic (Under 21 serbo) bloccato per giugno. Il problema è che l’ultima parola spetta al presidente Lotito e i precedenti non sono incoraggianti.

Proverò per un attimo a farmi trasportare nel regno dei sogni e a credere che il reintegro di Vavro sia solo una voce mandata in giro da Tare in modo da non illudere i tifosi qualora non dovesse arrivare nulla. Senza contare che, far credere a tutti che il problema della Lazio non sia così grave, potrebbe evitare di fornire l’assist alle altre squadre per sparare cifre astronomiche alla richiesta di un difensore da parte del club capitolino.

Mi spingo oltre e fornisco un umile suggerimento. Perché non presentarsi dal Verona e chiedere il prestito con obbligo di riscatto di Davide Faraoni? Non occuperebbe uno slot in più, essendo un prodotto del vivaio biancoceleste e potrebbe risolvere sia il problema in difesa che dare un’alternativa di buon livello sulla fascia destra.

Marco Fabio Ceccatelli