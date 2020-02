Lazio-Spal 5-1, ennesimo show biancoceleste: analisi e pagelle

Tutto facile per i ragazzi di Simone Inzaghi che calano il pokerissimo e ottengono la settima vittoria consecutiva in casa (-1 dal record di Maestrelli): doppiette di Immobile e Caicedo e primo gol in A per Adekanye, per gli estensi rete della bandiera di Missiroli

ROMA – Dura appena 2 minuti la resistenza della Spal all’Olimpico: la Lazio strapazza gli estensi per 5-1 grazie alle doppiette di Immobile e Caicedo e la rete, la prima in A, del giovane Adekanye. Per gli ospiti a segno Missiroli a giochi ormai fatti, la panchina di Semplici torna a traballare.

Ciclone Lazio nel primo tempo: come detto al 2′ Immobile finalizza sotto porta una spizzata di testa di Lulic da azione di calcio d’angolo. Al 16′ Lazzari, servito magicamente da Luis Alberto, colpisce il legno, ma sulla respinta Caicedo è abile a battere l’ex Berisha. Spal alle corde: al 29′ Immobile chiude definitivamente i giochi con una spettacolare palombella e, non bastasse, anche Caicedo realizza la doppietta personale fulminando il portiere albanese con un tiro potente in area. E’ la solita Lazio spettacolo.

Nella ripresa Inzaghi lascia a riposo proprio l’attaccante ecuadoregno inserendo il giovane Adekanye. Ed è lo stesso ex Liverpool a calare il pokerissimo sfruttando il passaggio dell’ex Lazzari. A partita ormai finita la Spal trova almeno il gol della bandiera con una bella serpentina di Missiroli. Nel finale non succede più nulla: i biancocelesti ottengono così la settima vittoria consecutiva in casa, ne manca appena una per arrivare al record di 8 della Lazio di Maestrelli del ’74. Notte fonda invece per gli estensi, ultimi in graduatoria insieme al Brescia: la panchina di Semplici torna a traballare.

IL COMMENTO

Tutto fin troppo facile per i biancocelesti che restano così aggrappati al treno scudetto. Mercoledì c’è il recupero contro il Verona per consolidare il secondo posto. La speranza per Inzaghi, non essendo arrivati rinforzi dal mercato, è che nessuno dei titolari abbia infortuni o cali di concentrazione. Non è da queste partite che passa la salvezza della Spal, ma l’atteggiamento fin dall’inizio è stato troppo arrendevole. La società rifletterà sulla posizione di Semplici.

INZAGHI: “NON FIRMO PER IL SECONDO POSTO”

“Se firmerei per il secondo posto? Io vivo alla giornata, mancano 17 partite e sono tantissime”, così Simone Inzaghi ai microfoni di Sky al termine del pokerissimo alla Spal. Sul mancato arrivo di Giroud: “Non avrebbe tolto spazio e luce ai miei attaccanti che stanno facendo cose strepitose, è normale che se fosse arrivato, avremmo avuto più soluzioni: un acquisto in più non avrebbe fatto male”.

PAGELLE LAZIO

Strakosha 6: incolpevole sul gol di Missiroli.

Bastos 6,5: sicuro in difesa e vicino al gol, unico neo il colore bizzarro dei capelli.

Acerbi 6: leggerino sul gol di Missiroli, probabilmente voleva evitare l’ammonizione perché diffidato.

Radu 6,5: partita semplice per l’esperto difensore rumeno (Vavro 6: riprende confidenza con il campo).

Lazzari 7: solito treno sulla destra, il palo gli nega il gol.

Milinkovic-Savic 6,5: prezioso nel gioco aereo, rimedia un’inutile ammonizione.

Lucas Leiva 6,5: padrone del centrocampo.

Luis Alberto 6,5: sempre deliziose le sue imbucate in area.

Lulic 6,5: pur non essendo brillantissimo, presidia bene la fascia sinistra (Jony 6: entra con dinamismo e non commette errori).

Immobile 8: Re mida: doppietta con secondo gol delizioso e assist per Caicedo.

Caicedo 7,5: non fa rimpiangere Correa e nemmeno il mancato arrivo di Giroud dimostrando di non essere da meno (Adekanye 7: pomeriggio da ricordare, primo gol nel nostro campionato).

Inzaghi 7: pomeriggio senza grattacapi, giusta la gestione dei cambi.

Francesco Carci