Lazio – Sorrisi, record e sogni di mercato per crescere ancora

Nonostante la delusione per non aver lottato fino all’ultimo per il titolo, la stagione biancoceleste non può non considerarsi strepitosa

L’ultima partita della stagione allo stadio Olimpico ha regalato grossi sorrisi alla Lazio, che può ancora arrivare seconda, ma soprattutto a Ciro Immobile, capace di siglare il 35° gol di questa annata particolare ed esaltante. Il bomber di Torre Annunziata si avvicina alla tanto bramata Scarpa d’Oro, superato di una rete Lewandowski (34). Il solo Cristiano Ronaldo (31) potrebbe tentare l’impresa impossibile di strappare a King Ciro il prestigioso premio e la classifica cannonieri della Serie A (sarebbe la terza affermazione in carriera).

La scalata infinita del numero 17 biancoceleste prosegue senza sosta, il secondo gradino del podio nella classifica all time dei bomber della Lazio è occupato dal mito Giuseppe Signori, che dista appena 3 centri.

Non sarà facile scansare Beppe-gol già in questa stagione, ma il record di reti in un solo campionato di Higuain (36) è sicuramente più alla portata. Ironia del destino, sarà proprio il Napoli la squadra che potrebbe regalare il sorpasso di Ciruzzo al Pipita. I partenopei non hanno più nulla da chiedere al proprio percorso in Serie A, la testa inevitabilmente è già alla sfida di ritorno col Barcellona, ma nulla si può dare per scontato.

La Lazio, quindi, conquistato il pass per la prossima Champions, si concentra sui colpi di mercato, con una voce che sta facendo impazzire i supporter capitolini. Nel pre partita di Lazio-Brescia il ds Tare ha cercato di glissare sulla possibilità che David Silva arrivi nella capitale, ma si tratta di una mossa che rientra perfettamente nel gioco delle parti. L’offerta è stata presentata al campione spagnolo di 34 anni, che può dare l’assalto alla coppa dalle grandi orecchie col suo City. Quando la stagione chiuderà ufficialmente i battenti David Silva potrà valutare tutte le offerte pervenute sul tavolo, l’ipotesi Lazio non è così remota come si può pensare.

