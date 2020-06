Lazio, sogno infranto? No, ma gli infortuni fanno tremare Inzaghi

I biancocelesti escono con le ossa rotte da Bergamo, la corsa scudetto non è chiusa, ma contro la Fiorentina ci sarà una squadra da inventare

La partenza devastante di ieri sera contro l’Atalanta ha illuso la Lazio che lo stop forzato di 100 giorni non ci fosse mai stato. Lo sprint bruciante dei primi 20 minuti è stato pagato a caro prezzo dagli uomini di Inzaghi. La Dea scaltra e inarrestabile ha concesso il primo scampolo di partita e poi si è ripresa lo scettro di squadra più aggressiva ed instancabile della Serie A. I lati positivi sono davvero pochi per i biancocelesti, non solo riferiti alla gara in sé, ma anche in ottica futura.

La sconfitta dopo 21 risultati utili consecutivi fa male, la Juventus fugge a più quattro, ma non è questo il problema che toglierà il sonno al tecnico dei capitolini. Gli 11 match che restano fino al termine della stagione giustificano il fatto di covare ancora delle speranze, ma con che squadra si presenterà Inzaghi sabato sera contro la Fiorentina?

Leiva e Lulic non saranno disponibili, ai senatori biancocelesti potrebbero aggiungersi anche Correa, Cataldi e Radu. La Lazio è un lazzaretto, le partite ravvicinate non permettono recuperi ponderati. Sarà da valutare nelle prossime ore se i problemi muscolari riscontrati dai tre calciatori capitolini saranno tanto gravi da metterli fuori causa per la sfida alla Viola.

Incontro decisivo per Kumbulla – Se il campo non concede soddisfazioni ai tifosi laziali, presto il calciomercato potrebbe riservare una sorriso inaspettato. Lotito sembra aver bruciato la concorrenza di Juventus ed Inter per Marash Kumbulla, uno dei pezzi pregiati della prossima campagna acquisti. L’incontro decisivo con il presidente del Verona Setti potrebbe andare in scena fra oggi e domani. C’è già l’accordo con il calciatore, il patron degli scaligeri apre all’inserimento di contropartite tecniche. La Lazio metterà sul piatto 20 milioni cash più il cartellino di Lombardi e di un altro calciatore che il Verona potrà scegliere fra Berisha, Maistro e Dziczek. Questi ultimi due centrocampisti in prestito alla Salernitana come l’esterno italiano che piace tanto a Juric. Per esigenze di bilancio i biancocelesti vorrebbero chiudere prima del 30 giugno, la fumata bianca potrebbe essere ad un passo.

Il centrale classe 2000 avrebbe fatto comodo sin da subito alla disastrata armata di Inzaghi, che si ritroverà a fare i conti con una retroguardia rabberciata a causa del forfait contemporaneo di Luiz Felipe e Radu. Che serva da monito per il futuro, mai più una panchina così corta se si vuole ambire a traguardi prestigiosi. Il prossimo anno la Champions (attenzione alla rimonta della Roma) obbliga la prima squadra della capitale a compiere investimenti di un certo peso.

FOTO: Fantamagazine.it

Marco Fabio Ceccatelli