Lazio, si parte per Auronzo con un po’ di Pepe in più e con tanti “forse”

Ci siamo, oggi la Lazio raggiungerà finalmente Auronzo di Cadore per iniziare il ritiro che inaugurerà la nuova stagione. La partenza, inizialmente prevista per sabato, è stata rimandata di 48 ore per permettere allo staff e alla squadra di completare alcuni test, fra i quali i tamponi per verificare l’assenza di positività al Covid-19.

Oggi potrebbe essere un giorno importantissimo anche per la chiusura di un colpo da Champions. Non si tratta certo di un ragazzino, Pepe Reina il 31 agosto spegnerà 38 candeline, ma l’ex portiere del Milan rappresenta comunque un rinforzo di esperienza internazionale che potrà essere utilissimo per far crescere e migliorare Strakosha. L’estremo difensore spagnolo dovrebbe firmare in giornata con i biancocelesti un contratto di un anno più opzione per un secondo a 1,8 milioni di euro. Trattativa lampo che i supporter della Lazio hanno particolarmente apprezzato, serviva un calciatore che potesse portare una mentalità vincente nel gruppo.

Rischia di diventare l’ennesima telenovela l’affare Muriqi. Sembrava tutto fatto con il Fenerbahce per il passaggio dell’attaccante turco alla corte di Inzaghi per 16 milioni più 2 di bonus, ma pare che manchi ancora qualcosa per la definitiva fumata bianca. Non è dato sapere cosa. L’impasse non è comunque collegata all’affare Bastos, che dovrebbe finire al Basaksehir per circa 3 milioni. Se dovesse concretizzarsi la pista Muriqi, potrebbero non esserci altri acquisti nel reparto avanzato, dato che la partenza di Caicedo non è più così scontata. Lotito non vuole svendere il centravanti ecuadoriano, pretende almeno 6 milioni per il Panterone. Il calciatore, tanto caro al tecnico laziale, partirà per Auronzo con la squadra.

Dopo Reina, il prossimo acquisto della Lazio potrebbe arrivare dalla Serie A. Si tratta di Fares, esterno sinistro della Spal, per il quale sembrerebbe essere stato trovato un accordo totale con i ferraresi. In settimana incontro decisivo fra le parti, si va verso i 7 milioni cash più l’inserimento di uno fra Palombi, Kyine o Lombardi.

