Lazio, si ferma Zaccagni

Il giocatore ha rimediato un problema al polpaccio che lo terrà lontano dal campo per le due sfide che mancano prima della sosta

Alla luna lista di infortunati in Serie A si è aggiunto anche Mattia Zaccagni che termina anzitempo il suo 2022 e salterà dunque la sfida di stasera contro il Monza e soprattutto l’ultima prima della pausa per il Mondiale contro la Juventus. Il calciatore italiano ha rimediato un infortunio al polpaccio destro in allenamento che lo costringerà allo stop in un periodo che era molto positivo per lui. Stasera grande occasione per la Lazio che, contro il Monza, può approfittare del passo falso del Milan per raggiungerlo al secondo posto in classifica alle spalle del Napoli.

Fonte foto: lazionews.eu

Alessandro Fornetti