Lazio senza bomber, Immobile si fa male contro l’Udinese

I medici si esprimeranno nelle prossime ore ma la situazione non sembra essere rosea per l’attaccante che ieri ha terminato la sua partita anzitempo durante la prima frazione

Una smorfia che i tifosi della Lazio non avrebbero mai voluto vedere. Quella di Ciro Immobile è la faccia di chi sa di essersi fatto male per un infortunio che probabilmente non sarà di poco conto. Si ipotizza che il responso verrà comunicato domani o comunque nelle prossime ore, anche i dottori biancocelesti non si sono espressi in maniera molto ottimistica. La partita del bomber non è durata nemmeno mezz’ora, il guaio della Lazio è che dopo la partenza di Caicedo e Muriqi non ha in rosa un vero e proprio vice Immobile. Toccherà a Pedro ed eventualmente a Cancellieri sopperire all’assenza della punta. Per quanto riguarda le prime diagnosi sembra trattarsi di un problema al flessore sinistro, una zona in cui, a detta dei medici della squadra, Immobile non aveva mai avuto un infortunio. La lesione sembra essere certa ma ogni previsione sembra superflua, bisogna attendere gli accertamenti strumentali.

Glauco Dusso