Lazio: scintille tra Sarri e Lotito dopo la sconfitta contro la Fiorentina

Tempo di lettura 1 minuto

Il patron biancoceleste ed il tecnico si sono scontrati a mezzo stampa dopo l’ultimo k.o. in campionato con la Viola, il rischio che a fine stagione le strade si separino è alto

Nonostante sia ancora in piena corsa per l’Europa ed abbia battuto il Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, in casa Lazio il clima è tutt’altro che sereno. Dopo la sconfitta di lunedì sera per 2-1 contro la Fiorentina infatti, Maurizio Sarri si è scagliato apertamente contro ClaudioLotito, definendo lo scorso mercato estivo tanto incoerente con la sua idea di gioco quanto insufficiente per reggere tre competizioni diverse contemporaneamente. In mattinata, è arrivata la risposta altrettanto dura del patron biancoceleste, che ha ribadito che la Lazio attuale ha un’ottima rosa e che Sarri deve smetterla di trovare alibi per giustificare le cattive prestazioni della sua squadra. Se il rapporto tra i due nei prossimi mesi non migliorerà è probabile che a fine stagione l’ex tecnico del Napoli lasci Formello.

Luca Missori

(Fonte immagine: Laziochannel.it)