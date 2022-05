Lazio, Sarri chiede rinforzi. Due giocatori nel mirino

In casa biancoceleste si guarda a rinforzare la rosa della prossima stagione. Avviati già i contatti con Ghoulam del Napoli e Marcos Antonio dello Shakhtar Donetsk

La Lazio sta per chiudere la propria annata in campionato con il quinto posto (manca solo un punto), valevole per l’accesso diretto all’Europa League (già ottenuto). Fondamentale il pareggio agguantato ieri sera all’Allianz Stadium contro la Juventus per 2-2 in rimonta. A meno di clamorosi scenari, Maurizio Sarri sarà l’allenatore della Lazio anche per la prossima stagione ma si richiedono necessariamente dei rinforzi dal mercato. Detto fatto. La Lazio, infatti, ha avviato i contatti con Ghoulam del Napoli, giocatore che lo stesso Sarri conosce molto bene. Si parla già di un’accelerata per arrivare all’accordo. L’algerino raggiungerebbe l’altro ex Napoli Hysaj. Occhio anche a Marcos Antonio dello Shakhtar Donetsk. Il centrocampista brasiliano potrebbe arrivare alla Lazio con le parti che stanno per raggiungere un accordo.

Sandro Caramazza