Lazio – Luis Alberto ci casca di nuovo: Lotito non ne può più

Lo spagnolo di nuovo protagonista di uno spiacevole episodio, i tifosi biancocelesti sperano in una risoluzione in tempi brevi

Inizia con qualche grattacapo l’avventura di Maurizio Sarri alla guida della Lazio. La compagine capitolina si è radunata ieri a Formello per cominciare la preparazione in vista della prossima stagione. Assenti giustificati i Nazionali. Non si è presentato presso la clinica Paideia nemmeno Luis Alberto, il cui arrivo era previsto proprio per l’8 luglio insieme agli altri 20 calciatori.

Il Messaggero ci va giù pesante: “Luis vuole andare via”. Si tratta di una vera e propria rottura? Beh, la reazione di Lotito non è stata delle più serene: “Se non si presenterà nemmeno oggi prenderà multe su multe e non solo”. Già nel periodo autunnale l’uscita sui social del fantasista spagnolo in merito al mancato pagamento di un paio di mensilità da parte della Lazio, aveva fatto imbestialire la società biancoceleste: “Ha i soldi per l’aereo e a noi non ci paga”. Erano intervenuti Simone Inzaghi e il team Manager Angelo Peruzzi a placare gli animi, ma Lotito non ha mia dimenticato quell’affronto.

Maurizio Sarri punta fortemente sul Mago, ma di fronte ad un atteggiamento indisponente reiterato da parte dell’ex Siviglia, si schiererebbe a ragione a fianco della società. Possibile che Luis Alberto voglia ancora più soldi? Meno di un anno fa ha firmato un contratto fino al 2025 a 4 milioni a stagione. Non ha nemmeno partecipato (ingiustamente a mio avviso) ad Euro 2020. Ha un signor ingaggio, adeguato alle sue qualità. L’addio di Simone Inzaghi, suo eterno alleato nelle questioni di spogliatoio, potrebbe aver acuito i mal di pancia dello spagnolo.

Ma qual è la verità? Luis Alberto starebbe chiedendo da tempo di mettersi al tavolo con il presidente Lotito per parlare, ma il patron biancoceleste, sempre impegnato tra processi e con la questione Salernitana, avrebbe sempre rinviato. Quello che posso dirvi è che le pretendenti per il numero 10 della Lazio non mancano di certo. Dalle nostrane Milan, Juventus ed Inter fino al Real Madrid e all’Atletico. Possibili risvolti? Lotito non transige sulla valutazione del suo gioiello. Servono 60 milioni cash. Per ora l’agente del calciatore ha presentato soltanto proposte da massimo 25 milioni. Il presidente del club capitolino si sarà messo a ridere.

Posso immaginare l’amarezza di Sarri, che nei giorni scorsi aveva parlato telefonicamente con Luis Alberto. Quando si dice iniziare col piede sbagliato. Mi auguro che la questione venga chiarito il prima possibile e che non si debba aspettare addirittura il 13 luglio. La data in cui, secondo le mie fonti, il Mago avrebbe programmato di tornare a Roma. Per la cronaca, ora Luis si sta godendo le vacanze a Siviglia con la famiglia.

FOTO: Rompipallone.it; calciomercato.com

Marco Fabio Ceccatelli