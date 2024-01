Lazio-Roma tra precedenti e attualità

Tempo di lettura 3 minuti

Quello di domani alle 18 sarà il 21esimo derby della Capitale in Coppa Italia nella storia

Tutto pronto per il derby di Coppa Italia di domani tra Lazio e Roma, partita valevole per i quarti di finale. Sarà la 21esima volta che le due squadre si affronteranno in questa competizione, con la prima che risale addirittura alla stagione 1935-36 in cui trionfarono i biancocelesti per 2-1.

Nei 20 scontri è la Roma in vantaggio con 11 vittorie contro le 7 della Lazio. Ci sono anche due pareggi nel 57-58 per 1-1 e nel 73-74 per 0-0 quando la prima parte della Coppa Italia prevedeva una fase a gironi. I biancocelesti hanno vinto la gara più importante, la finale del 2013 per 1-0 con il gol di Lulic al 71′ minuto che i tifosi laziali ricordano con grande enfasi e felicità. L’ultimo incrocio risale alla semifinale nella stagione 2016-17 che vide passare la Lazio, la quale vinse l’andata 2-0 grazie ai gol di Milinkovic-Savic e Immobile e perse il ritorno 3-2. In quell’occasione segnarono ancora Sergej e Ciro mentre per la Roma ci fu la rete di El Shaarawy e la doppietta di Salah.

La gara di domani vedrà affrontarsi due squadre in fiducia: la Lazio dopo aver battuto il Genoa agli ottavi grazie al gol di Guendouzi, ha ottenuto 10 punti nelle ultime 5 gare di campionato vincendo le ultime 3 contro Empoli, Frosinone ed Udinese. La Roma ha vinto con il Napoli, perso contro la Juventus e, nell’ultima settimana, ha rimontato in Coppa Italia la Cremonese vincendo 2-1 con i gol di Lukaku e Dybala e ha disputato una grande partita contro l’Atalanta nonostante il pareggio finale. I giallorossi non vincono un derby dal 3-0 della stagione 2021-22, dopodiché 2 sconfitte, entrambe per 1-0, e il pareggio per 0-0 di novembre.

Ad arbitrare ci sarà Daniele Orsato.

Sarri cambierà dei giocatori rispetto alla formazione schierata contro l’Udinese: tornano Lazzari e Romagnoli in difesa, Vecino dovrebbe vincere il ballottaggio con Kamada e Pedro è favorito su Zaccagni per completare il tridente con Castellanos e Felipe Anderson. Mourinho cambierà solo due uomini rispetto al match con la Dea e sono due cambi forzati. Huijsen per Llorente che è in dubbio e Paredes per Karsdorp, con Kristensen esterno e Cristante come difensore centrale.

Appuntamento dunque a domani alle 18 con la speranza che questo derby sia più ‘vivace’ dell’ultimo.

Fonte foto: calciomercato.com

Davide Farina