Lazio-Roma: per il derby di domenica si prevede il tutto esaurito

Una partita importantissima che potrebbe dare un’enorme spinta in avanti per la corsa Champions

Un derby è sempre importante per i tanti motivi che conosciamo bene, ma la bagarre per un posto in Champions è davvero apertissima e una vittoria domenica potrebbe significare davvero molto. La Lazio attualmente terza, con due punti di vantaggio sui giallorossi, ha vinto il derby di andata e vorrebbe certamente ripetersi, ma non vince due derby nella stessa stagione dal 2011/2012. La Roma, dal canto suo, cerca il sorpasso in classifica ed ha anche la possibilità di incrementare il vantaggio sul totale delle vittorie dei derby di Serie A che, attualmente, sono 56 contro le 41 vittorie biancoazzurre, mentre 60 sono i pareggi. Il sold out è sinonimo esso stesso di spettacolo, ma siamo sicuri che anche le coreografie non saranno da meno. Tutti pronti per le 18:00 di domenica, lo spettacolo andrà in onda all’Olimpico di Roma.

Fonte foto: laziochannel.it

Luigi A. Cerbara