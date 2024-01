Lazio-Roma, Luis Alberto in panchina. Ancora Huijsen

Tempo di lettura 1 minuto

Alle 18 il Derby nei quarti di finale di Coppa Italia. All’Olimpico sarà il secondo scontro in questa stagione dopo lo 0-0 in campionato

Alle 18 Lazio-Roma, derby valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Chi vince elimina l’altro. Dunque, tensione a mille nella capitale per una partita assolutamente non banale. Maurizio Sarri dovrebbe schierare l’undici migliore contro la formazione di José Mourinho, eccetto per l’indisponibile Ciro Immobile. Recupera Luis Alberto, che però dovrebbe sedere in panchina. Spazio ancora al tridente composto da Isaksen, Castellanos e Zaccagni. In difesa, rientra Romagnoli dal 1′. In mezzo rilancio Kamada. Nella Roma, qualche cambio invece tra difesa e centrocampo. Spazio al giovane Huijsen, entrato bene contro l’Atalanta. Dal 1′ anche Celik e Paredes. In porta c’è Svilar, mentre in attacco non si toccano né Lukaku né Dybala.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Il Messaggero