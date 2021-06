Lazio, il sogno Anderson può realizzarsi e sul tridente…

Ci sarebbero tutti i presupposti per il ritorno nella capitale di uno dei calciatori più amati degli ultimi anni, FA7 fa sognare i tifosi biancocelesti

Le minestre riscaldate piacciono a pochi, ma se gli ingredienti sono di ottima qualità, può capitare che la seconda volta siano anche più buone. I tifosi della Lazio sognano il ritorno di Felipe Anderson. Uno dei pochi calciatori che nell’ultimo ventennio ha fatto gridare al fenomeno assoluto e addirittura al potenziale futuro Pallone d’Oro. Peccato che l’illusione di avere fra le mani un fuoriclasse sia durata solamente una stagione (2014-2015). Nel 2018 il West Ham versò 38 milioni di euro nelle casse del club capitolino, per assicurarsi l’asso brasiliano. La prima stagione in Premier fu un successo, 9 reti in Premier e elezione a Top goalscorer del club da parte dei tifosi e dei compagni di squadra. Sembrava il preludio ad un carriera luminosissima.

Poi purtroppo il lento declino. Sia per qualche infortunio di troppo, sia per l’incapacità di reagire da parte del brasiliano a dei periodo bui della propria vita privata. Nell’ultima annata fra Hammers e Porto solamente 660 minuti giocati. In Portogallo è mancato il feeling soprattutto col tecnico Conceicao. Fatto sta che l’ex numero 7 biancoceleste è tornato in Inghilterra, ma per restarci ben poco. Felippetto, come affettuosamente ribattezzato dai supporter della Lazio, sente la saudade del club che lo ha lanciato nel calcio che conta. Il suo ritorno nella prima squadra della capitale non è un’ipotesi così peregrina.

Il West Ham si accontenterebbe di 8 milioni di euro per il cartellino, mentre il calciatore, che guadagna 4,5 milioni netti di ingaggio, pur di riabbracciare il suo vecchio amore, sarebbe pronto a ridursi sensibilmente lo stipendio. Come se non bastasse, sembra che sia stato lo stesso Maurizio Sarri a fare il nome di Anderson al ds Tare. Il neo allenatore della Lazio aveva provato a farsi comprare il fantasista carioca da De Laurentiis ai tempi del Napoli. E’ rimasta indelebile una dichiarazione del tecnico toscano su FA7: “Questo qui può diventare il più forte del mondo nel suo ruolo”.

I presupposti per un matrimonio felice ci sono tutti. L’ex Santos sarebbe il profilo ideale per formare un tridente da sogno con Immobile e Brandt nel futuro 4-3-3 sarriano. A proposito del calciatore del Borussia Dortmund, devo dirvi la verità. Pedullà lo ha dato per molto vicino alla Lazio, ma a mio avviso non sarebbe lui l’ala sinistra più congeniale al gioco di Maurizio Sarri. In primis perché il 25 enne tedesco è molto più simile ad un Luis Alberto che ad un esterno d’attacco e in secondo luogo perché se vuoi davvero fare il salto di qualità devi prendere uno come Kostic che ha un “piede laser”. Come testimoniano i 17 assist dello scorso anno in Bundesliga con l’Eintracht Francoforte.

FOTO: Lazionews24; Gazzetta.it

Marco Fabio Ceccatelli