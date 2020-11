Lazio, puoi vincere contro chiunque: Acerbi il nuovo Chiellini? No, di più!

La grandezza dei capitolini è stata far sembrare la vittoria sui campioni di Russia un qualcosa di estremamente semplice: tre uomini su tutti hanno trascinato la prima squadra della capitale

Qualcosa è cambiato in casa Lazio. La vittoria di ieri sera in Champions contro lo Zenit San Pietroburgo è stata solamente l’ennesima conferma di una crescita costante ed esponenziale. Negli anni passati si sentiva spesso la frase “i biancocelesti possono giocarsela con tutti”. Ora però la banda Inzaghi ha acquisito la consapevolezza di poter vincere contro tutti.

Sarebbe facile incensare Immobile, anche se certa stampa proprio non ci riesce. Per fortuna chi possiede maggiore onestà intellettuale (vedi Semak, tecnico dello Zenit) si lascia andare senza freni a complimenti sinceri: “Immobile e Luis Alberto sono eccezionali. Serviva un miracolo per vincere contro i biancocelesti”. Alzi la mano chi è rimasto stupito dalle dichiarazioni di Sandro Sabatini, giornalista di Mediaset, sul numero 10 della Lazio: “Luis Alberto giocherebbe titolare in tutte le squadre di Champions”.

Qualche tempo fa, forse, una dichiarazione del genere mi avrebbe lasciato di sasso, ma ora non più. Bomber implacabile, impareggiabile architetto del centrocampo, è più facile innamorarsi di calciatori del genere. Esiste, però, un altro pilastro della splendida creatura inzaghiana, che risponde al nome di Francesco Acerbi. Il bionico difensore ex Sassuolo (non ha saltato nemmeno un minuto da inizio stagione) non è più osannato dai media solo per la sua continuità di rendimento, ma anche per la qualità delle giocate. Ieri sera il 33 dei capitolini ha sciorinato continue sgroppate sulla corsia sinistra, condite da cross degni di un trequartista.

L’ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi nel post partita di Lazio – Zenit ha dichiarato: “Acerbi è un martello. Oltre a difendere si sganciava pure in fase offensiva e creava superiorità. Sta facendo benissimo pure in Nazionale. Per me lui è il nuovo Chiellini”.

Il cerchio si stringe intorno al difensore biancoceleste. Romagnoli continua a non convincere e rischia persino di non partire con la spedizione azzurra per il prossimo europeo. Mancini della Roma è affidabile, ma non ha ancora il carisma per giocare titolare in azzurro. Francesco Acerbi è davvero il primo cambio della solida coppia Bonucci-Chiellini, ma attenzione, i bianconeri dovranno essere impeccabili, perché, nel frattempo, il Leone biancoceleste continuerà a non sbagliare un colpo.

FOTO: Cittaceleste.it

Marco Fabio Ceccatelli