Lazio: per il derby non ce la fanno Zaccagni e Isaksen, Luis Alberto dalla panchina

Lazio: per il derby non ce la fanno Zaccagni e Isaksen, Luis...

Tempo di lettura 1 minuto

I due esterni biancocelesti sono usciti malconci dalla sfida di domenica contro l’Udinese e non recupereranno per la Roma, convocato invece il centrocampista spagnolo, Immobile ancora out

Alla vigilia dell’importante derby di Coppa Italia con la Roma, la Lazio fa la conta degli assenti. Oltre al lungodegente Immobile, che sarà sostituito da Castellanos, altri due giocatori si sono aggiunti alla lista degli infortunati dopo la trasferta di domenica contro l’Udinese. Si tratta di Mattia Zaccagni e Gustav Isaksen. Il primo ha rimediato un pestone all’alluce, il secondo una lieve distorsione al ginocchio destro. Per entrambi niente di grave, ma per domani pomeriggio non ce la faranno a recuperare. Una parziale buona notizia per i biancocelesti arriva invece da Luis Alberto, che ha recuperato a tempo di record dal suo infortunio. Per la stracittadina sarà convocato, ma con ogni probabilità partirà dalla panchina.

Luca Missori

(Fonte immagine: Lazionews24.it)