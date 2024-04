Lazio: parla il procuratore di Immobile: “Ciro sta bene a Roma ma nel calciomercato può accadere di tutto”

Tempo di lettura 1 minuto

Alessandro Moggi, agente dell’attaccante biancoceleste, ha parlato a Sportmediaset del futuro del suo assistito, che potrebbe anche essere lontano da Roma il prossimo anno

Dopo otto stagioni, più di 200 gol e tre trofei nazionali vinti da protagonista con la maglia della Lazio, il passare del tempo si è fatto sentire anche per Ciro Immobile, che complici diversi infortuni ha vissuto un’annata in biancoceleste con più ombre che luci. Il bomber napoletano ha un contratto che scade a giugno 2025 e la decisione su un eventuale rinnovo non è ancora stata presa dalla società. Nel frattempo il suo procuratore Alessandro Moggi, ai microfoni di Sportmediaset, ha parlato del futuro del suo assistito: “Ciro è la storia della Lazio, sta bene a Roma, ma nel calciomercato di oggi non si sa mai che situazioni possono verificarsi, vedremo in estate”. Se il rinnovo al momento appare un’ipotesi lontana, c’è anche l’incognita sulla permanenza di Immobile anche nella prossima stagione.

Luca Missori

(Fonte immagine: Rompipallone.it)