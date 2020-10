Lazio, ottobre è fondamentale

Tra Campionato ed Europa per volare alto i biancocelesti non possono permettersi errori

Se la seconda giornata di campionato non è il momento più adatto per tracciare bilanci, lo è, sicuramente, per porsi una serie di obiettivi e buoni propositi da raggiungere in questa lunga corsa agonistica che è la stagione attuale.

La Lazio vive un anno particolarissimo, dovendo cercare tutta una serie di conferme in campo e allestire una squadra all’altezza di quei sogni europei che mancavano da tredici lunghissimi anni.

Certo fino a questo momento il mercato non è stato molto altisonante.

Il tentativo è stato quello di allungare una rosa apparsa troppo corta nelle partite post lockdown, puntando molto sull’esperienza di un portiere internazionale quale Reina e sulla speranza e l’esplosione del talento ancora inespresso di Andres Pereira dallo United.

La società Capitolina ha dimostrato poi sempre grandi difficoltà nel riconfermare i risultati raggiunti dopo annate strepitose.

Quasi come se una maledizione pendesse tipo spada di Damocle su di lei, costringendola per una strana legge del contrappasso a periodi deludenti e abbastanza scarni sotto il punto di vista dei risultati.

Un problema che mister Inzaghi conosce bene e che deve contrastare da subito per tirarsi dietro le spalle quel poker subito ieri contro l’Atalanta.

Una nota stonata in questo inizio campionato se si pensa che poi, a conti fatti, i biancoblù contro i bergamaschi non hanno giocato nemmeno troppo male, ma il calcio è un po’ come la vita: imprevedibile. Quindi dopo una batosta il metodo migliore per uscirne è sicuramente quello di ricominciare con la “palla avanti e pedalare” per dirla con le parole del celebre telecronista Nicolò Carosio.

Come affrontare al meglio tutti gli impegni che le si parano davanti? Sicuramente facendo un buon uso del turn over, così da riuscire a mantenere la giusta intensità di gioco.

Ottobre del resto è una parentesi molto fitta a cominciare dal big match di domenica contro l’Inter e, tolta la pausa per la Nazionale, si prosegue con la Samp al Marassi subito prima della fase a gironi in Champions. Neanche il tempo di riprendere fiato, poi, che c’è subito il Bologna dell’ex Mihajlovic, squadra tanto ostica quanto offensiva.

Discorso a parte in Champions dove i sorteggi non sono stati poi così sfavorevoli: se Bruge e Zenith sono sicuramente alla portata biancoazzurra, il Borussia Dortmund di quei giovani che tanto entusiasmano col loro sfrontato talento merita un altro impegno.

Se la Lazio ha una certezza in questo momento questa è il suo bomber Ciro Immobile fresco vincitore della Scarpa d’oro dopo ben undici anni di dominio spagnolo.

Che poi l’ultimo azzurro a vincerla fosse stato Francesco Totti nel lontano 2007 non lo rende solo più gustoso per i tifosi ma anche di buon auspicio.

Fonti foto: Passione del Calcio

Guglielmo M. Crostelli