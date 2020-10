Lazio, ora l’emergenza è totale: anche Fares rischia il forfait?

Situazione quanto mai critica in casa biancoceleste in vista della sfida contro la Sampdoria di Ranieri

Sabato 17 ottobre alle ore 18 la Lazio di Inzaghi affronterà la Sampdoria allo stadio Ferraris di Genova. Il mister piacentino quasi certamente dovrà fare a meno di Manuel Lazzari, rientrato anzitempo dal ritiro della Nazionale a causa di un fastidio al flessore. Lo staff medico biancoceleste conta di recuperare l’ex esterno della Spal almeno per l’esordio in Champions League di martedì prossimo contro il Borussia Dortmund.

Purtroppo piove sul bagnato. Dall’Algeria non arrivano notizie incoraggianti sulle condizioni di Mohamed Fares che è stato costretto a dare forfait per la gara della sua Nazionale con il Messico. Sembrerebbe che il neo calciatore della Lazio abbia confidato al proprio allenatore di accusare un fastidio al ginocchio e un forte dolore all’adduttore. Vista la partenza nel mercato estivo di Lukaku e le condizioni non ottimali di Marusic, che quindi non sarà della partita, Inzaghi rischia di ritrovarsi con il solo Djavan Anderson sulle fasce. Con molta probabilità l’eterno Parolo si riciclerà nell’ennesimo ruolo cucito per l’occasione per lui.

La Lazio può espugnare Marassi anche in piena emergenza? Sicuramente, ma i blucerchiati sono rinati con la vittoria in trasferta sul difficile campo della Fiorentina e promettono battaglia. Negli ultimi anni il campo di Genova sponda Sampdoria ha riservato diverse soddisfazioni ai colori biancocelesti. Quattro vittorie nelle ultime 4 trasferte con almeno 2 reti al proprio attivo sono di buon auspicio per la delicata sfida di sabato. I capitolini si troveranno di fronte due grandi ex come Candreva e Keita, vedremo se gli ex esterni della Lazio avranno il dente avvelenato nei confronti della squadra che li ha lanciati nel calcio che conta.

Marco Fabio Ceccatelli