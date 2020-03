Lazio, nessuno ti scipperà nulla, parola di Diaconale

Il portavoce della prima squadra della capitale ha ribadito in varie sedi che della situazione riguardante l’assegnazione dello scudetto se ne sta occupando in prima persona il presidente Lotito

Nessuna sorpresa durante il Consiglio Federale andato in scena quest’oggi alle ore 14, confermato lo stop di ogni manifestazione sportiva professionistica e dilettantistica fino al 3 aprile, come ampiamente anticipato dal Premier Conte. Il Consiglio ha visto la sola presenza fisica del presidente della Lazio nonché consigliere di Lega Claudio Lotito, il presidente della FIGC Gabriele Gravina e quello della Lega Pro Francesco Ghirelli. Tutti gli altri partecipanti erano collegati in conference call.

L’argomento che stava più a cuore alla società biancoceleste era la decisione sull’assegnazione dello scudetto in caso di impossibilità a terminare il campionato entro il 31 maggio. In ballo ci sarebbero tre ipotesi: la non assegnazione, l’assegnazione in base alla classifica attuale e la disputa dei play off come accade in serie B. Fino al 23 marzo le varie leghe potranno formulare le loro proposte, la decisione va presa entro il 3 aprile. Per quanto concerne le partite europee delle italiane per ora pare che si giocheranno, quasi sicuramente tutte a porte chiuse o in campo neutro.

Il portavoce della società biancoceleste Arturo Diaconale tranquillizza i tifosi, ecco uno stralcio delle sue parole a Radio Centro Suono: “Ai tifosi laziali dico di stare tranquilli, non ci faremo scippare nulla. Del problema blocco del campionato se ne sta occupando in prima persona il presidente Lotito. Una soluzione potrebbe essere far slittare il campionato europeo previsto a giugno”.

Allenamenti sospesi fino a domenica – Come era prevedibile sono stati sospesi anche gli allenamenti della S.S.Lazio fino a domenica 15 marzo, in modo da limitare la possibilità di contatti troppo stretti fra calciatori. Il tecnico Simone Inzaghi ha distribuito a tutti i componenti della rosa un programma di allenamento specifico da effettuare presso la propria abitazione. Anche gli stessi calciatori cominciano a temere che si tratti di un problema più serio del previsto e invitano i tifosi attraverso i social a restare a casa.

Bicchiere mezzo pieno – Non sarà facile per la Lazio mantenere alta la tensione in vista di quella che potrebbe essere una sfida decisiva per l’assegnazione dello scudetto. La trasferta di Bergamo è sicuramente, dopo quella prevista all’Allianz Stadium, la più insidiosa fra le 12 finali che attenderebbero i capitolini. Il lato positivo del lungo rinvio è certamente la possibilità di recuperare pienamente sia Luis Alberto che Acerbi. Dovrebbe rientrare nei ranghi anche Marusic. Chance più flebili per capitan Lulic, che è rimasto in Svizzera a curarsi.

