Lazio-Napoli Ospina fa volare l’Aquila – analisi e pagelle

I biancocelesti conquistano la decima vittoria di fila spazzando via il tabù contro i partenopei all’Olimpico (6 sconfiite consecutive)

All’Olimpico di Roma la Lazio festeggia i suoi 120 anni con una maglia celebrativa che rievoca quella dello scudetto del 2000. Il compito del Napoli è invece quello di fermare la corsa della Lazio. L’allenatore della squadra capitolina nel suo 3-5-2 dà fiducia a Caicedo al posto di Correa non al meglio, sull’altra panchina Gattuso punta ancora sul 4-3-3 con Ospina (Meret assente per infortunio) in porta e Di Lorenzo nel ruolo di centrale di difesa in attesa di recuperare Koulibaly.

Il primo tempo scivola via con le due compagini abbastanza contratte che fanno ben poco per impensierire i portieri avversari ma si accende giusto a cavallo tra i minuti finali e il recupero quando Milinkovic Savic ci prova in ben tre occasioni.

Nei restanti quarantacinque minuti di gioco parte forte il Napoli che mette pressione alla retroguardia biancoceleste senza però creare nessun brivido. Al 68esimo è protagonista Zielinsky con un tiro a giro velenoso che si stampa sul palo, in contropiede la Lazio risponde con Luis Alberto ma nulla di fatto. E’ il momento clou della sfida e Insigne da buona posizione libera il suo destro ma senza fortuna. All’81esimo il portiere del Napoli Ospina la combina grossa: cincischia su un retropassaggio e si fa rubare palla da Immobile il quale calcia in porta, con troppa fretta Di Lorenzo sulla linea non riesce a spazzare e scaglia il pallone in rete.

I parteneopei nel finale non hanno la lucidità necessaria per raddrizzare l’incontro, solo Insigne al 91esimo con un tiro al volo impegna Strakosha.

Decimo successo per la Lazio consecutivo condito da tanta fortuna. I biancocelesti stanno raccogliendo forse più del dovuto, ma la ruota in questo momento gira dalla parte della banda di Simone Inzaghi. I gol realizzati nei minuti di recupero testimoniano però anche una convinzione dei propri mezzi cresciuta nel corso del campionato.

Di contro terza sconfitta su quattro partite per Gattuso, ma gli errori individuali pesano eccome. La squadra comunque ha lottato alla pari nonostante una situazione psicologica delicata.

Pagelle:

Lazio

Strakosha 6,5 – Attento nelle poche volte in cui è chiamato in causa

Luiz Felipe 6 – Insigne è sempre un cliente scomodo ma l’italo brasiliano non sfigura

Acerbi 6 – Ha il compito di fermare centralmente Milik e ci riesce

Radu 6 – Anche per lui prestazione ordinata anche se Callejon, come i suoi compagni di reparto, non è al meglio

Lazzari 5,5 – Limitato dalle incursioni di Insigne non serve cross interessanti

Milinkovic S. 6 – Nel primo tempo è l’unico che prova il tiro in porta

Leiva 5,5 – Non incide sulla manovra di gioco

All’81 esimo Berisha sv

Luis Alberto 6,5 – Cresce nella ripresa sopratutto nei contropiedi

Al 90esimo Jony sv

Lulic 5 – Prestazione opaca

Immobile 6,5 – E’ il suo momento, bravo e fortunato nell’occasione del gol

Caicedo 5 – Da titolare non incide anche se è sempre generoso.

Dal 64esimo Cataldi 5 – Non entra nel vivo della partita

Inzaghi: 6 – La fortuna aiuta gli audaci

Napoli

Ospina 4 – Errore imperdonabile che decide le sorti dell’incontro.

Hysaj 5 – Non serve palloni pericolosi per il resto è poco impegnato

Manolas 5 – Ancora in difficoltà

Di Lorenzo 4.5 – goffo il suo tentativo di salvare sulla linea quando invece poteva mettere una pezza all’errore di Ospina

Mario Rui 5 – Troppo timido nella spinta

Allan 6 – E’ un lottatore e perciò le sue prove piaceranno comunque al mister Gattuso

dal 84esimo Llorente sv

Fabian Ruiz 5 – Corre solo a sprazzi, pochi per la verità, e anche con la palla al piede la musica non cambia

Zielinski 6,5 – Sfortunato e poco preciso quando nella ripresa coglie il palo

Callejon 6 – Corre e prova a scodellare qualche pallone in area

dal 88esimo Elmas sv

Milik 5.5 – Pochi palloni per lui

Insigne 6.5 – Il più pericoloso tra gli attaccanti azzurri

dal 90esimo Lozano sv

Gattuso 6 – La grinta alla sua squadra non manca, ma in certe situazioni serve anche quel pizzico di fortuna che non guasta mai.

Dichiarazioni dei due tecnici a fine gara:

Inzaghi: “Siamo una squadra che ci crede sempre: lucidità e fermezza sono le qualità che mi piacciono di più dei miei ragazzi”.

Gattuso: “Stiamo sulla strada giusta. L’errore commesso da Ospina è mio perchè chiedo ai miei portieri di giocare sempre la pala”

Fonte foto: Repubblica.it

Stefano Rizzo