Lazio-Milan: l’anteprima della partita

Big match a chiudere la 19esima in Serie A con 4 punti a dividere le due squadre. Assente Theo Hernandez per i rossoneri e Immobile per i biancocelesti

Oggi si chiude la 19esima giornata e il girone d’andata della Serie A. Alle 20.45 si sfideranno Lazio e Milan. Per entrambe è una sfida fondamentale in ottica classifica: i biancocelesti vogliono vincere per raggiungere il terzo posto occupato da Inter e Roma mentre i rossoneri devono cercare di non far scappare ulteriormente il Napoli.

I padroni di casa sono senza Immobile dopo il nuovo infortunio accusato a Reggio Emilia ma ritrovano Lazzari dopo la squalifica. Per il resto Sarri conferma la formazione che ha battuto il Sassuolo, con appunto Lazzari al posto di Hysaj e Pedro a sostituire Immobile, con lo spagnolo largo a destra e Felipe Anderson come falso nueve. Sfida importante per Romagnoli che affronta per la prima volta il Milan dopo aver sollevato lo Scudetto con la fascia da capitano dei rossoneri.

Il Milan deve riscattarsi dopo la brutta prestazione in Supercoppa e Pioli sceglie di cambiare 3 uomini, di cui 1 obbligatorio, dall’11 iniziale di Riyad. Out Theo Hernandez per un affaticamento muscolare, Kjaer e Messias, dentro Dest come terzino sinistro, Kalulu al fianco di Tomori e Saelemaekers insieme a Brahim Diaz e Leao dietro Giroud.

Goal Tonali in Lazio-Milan 1-2 Serie A 21/22

Nella passata stagione questa partita fu molto importante per il Milan che, grazie alla vittoria nel finale con gol di Tonali, riuscì poi a vincere il campionato. Chissà se anche in questa stagione questa sfida si rivelerà fondamentale per una delle due squadre.

Davide Farina