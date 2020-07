Lazio-Milan 0-3: il colpo alla Paul Newman del Diavolo – Analisi e Pagelle

Vince la squadra di Pioli con una prestazione equilibrata, precisa, strategicamente attenta. Il carisma di Ibrahimovic, i colpi di Calhanoglu e le corse di Hernandez battono l’orgogliosa squadra di Inzaghi. I biancocelesti scivolano a meno sette dalla Juventus, le assenze di Immobile e Caicedo hanno pesato troppo. Rimane però grande la stagione della squadra

Quando arrivano le formazioni ufficiali di Lazio-Milan c’è subito un colpo alla Paul Newman che esce dal cilindro del serafico ex Stefano Pioli. E’ Zlatan Ibrahimovic dal primo minuto, per dare la stangata (emulando nelle intenzioni un famoso film di Newman con Robert Redford del 1973) alla Lazio che lotta per lo scudetto e non ha Immobile e Caicedo, suoi finisseur. L’altra chiave di lettura è la contrapposizione tattica tra il 3-5-1-1 della squadra di Inzaghi e l’ormai classico 4-2-3-1 del Milan: nascono gli accoppiamenti tattici e le possibili soluzioni in grado di scompaginare ambedue i sistemi.

Difesa della Lazio contro attacco del Milan: Patric contro Calhanoglu, Acerbi contro Ibrahimovic, mentre Radu deve contenere i cross mancini di Saelemaekers. Sulla trequarti Leiva guarda Bonaventura e a centrocampo Bennacer e Kessie devono impedire gli inserimenti di Milinkovic-Savic e Parolo. Sul fronte Lazio Lazzari è chiamato a spingere per allontanare Hernandez dalla propria porta, mentre Correa e Luis Alberto, dietro di lui, partono da lontano per non dare riferimenti a Romagnoli e Kjaer.

Stabilito il piano tattico le due squadre si equivalgono per i primi diciotto minuti dove non ci sono occasioni gol, ma solo gioco di assestamento. Poi al ’23° Calhanoglu si accentra, come da compiti tattici, e calciando a giro trova la deviazione di Parolo che scavalcando Strakosha sancisce l’1-0 Milan. La Lazio sente la botta e annaspa. Al ’32° gol annullato a Ibrahimovic, ma la squadra che assiste re Zlatan non si deprime e insiste, due minuti dopo cross di Saelemaekers mano di Radu e rigore. Prima che Ibrahimovic batta il penalty la chiave della partita è chiara: il Milan sta vincendo i duelli individuali. Strakosha para, ma è sfortunato la palla passa e sul rimbalzo finisce in rete: è il 2-0 per il Milan. Intanto il primo tiro della Lazio arriva al ’45° minuto, palla fuori di Luis Alberto. Poi Hernandez recupera su Correa e si va al riposo.

Al pronti via della ripresa il principio di gioco è uno solo, contano per tutte e due le squadre le azioni: la Lazio deve segnare, il Milan deve continuare a manovrare in attacco. Gli allenatori operano due cambi (dopo che nel primo tempo Calhanoglu era uscito per infortunio sostituito da Paquetà) Rebic per Ibrahimovic, che ha fatto appieno il Paul Newman, e dentro Adekanye per Leiva: servono tre gol alla banda Inzaghi. Il Milan però fiuta l’aria e continua a giocare, al 13° minuto scappa via Hernandez in una delle sue potenti discese a tutta fascia dà palla a Bonaventura che assiste Rebic, il croato mette dentro per il 3-0 che gela i sogni di rimonta laziali. Quando dopo un tiro Milinkovic-Savic si infortuna è il segno certo che la remuntada in stile Lazio ’74 non è più possibile.

Nell’ultimo quarto d’ora il Milan controlla l’importantissima vittoria che è riuscita a conquistare grazie ai suoi migliori giocatori: Ibrahimovic, Calhanoglu, Saelemaekers e Theo Hernandez. La Lazio rimane sul campo con tutto il suo orgoglio e forse se ne accorge anche il terzino spagnolo che manda fuori il gol dello 0-4 solo a tre metri dalla porta. Finisce col Milan ancora in corsa per l’Europa e con la Lazio quasi fuori a meno sette dal sogno scudetto, ma comunque orgogliosa per la sua grande stagione da attrice protagonista.

Vice strategicamente la partita il Milan giocando ancora una volta sul concetto di verticalità del suo castello offensivo, rafforzato dall’obice Ibrahimovic. La Lazio ha assenze pesantissime, gli manca tutto l’attacco da Immobile a Caicedo. Inzaghi sceglie di non cambiare sistema e affidarsi a Luis Alberto e Correa, forse un pò di fantasia tattica – come alzare Milinkovic-Savic trequartista all’altezza dello spagnolo – avrebbe dato una risposta in contromossa alla mossa di Pioli: ma i pochi cambi in panchina lo hanno impedito.

Pagelle

Lazio

Strakosha 5,5: Sfortunato sul gol di Calhanoglu per via della deviazione di Parolo e la mancata copertura di un re di questo fondamentale come Leiva. Sul rigore la beffa è grande perché la palla carambola via, è sempre difficile parare un rigore per un portiere perché i tempi di reazione sono minimi rispetto al tiro che arriva veloce. La sensazione è quella di un portiere con grandi mezzi atletici di spinta, ma con una incisività ancora da definire.

Patric 5: In ritardo nel duello con Calhanoglu, che perde. Così come in ritardo su alcune chiusure nel secondo tempo, dove però non c’è più struttura tattica nel “tutti avanti all’assalto” della banda Inzaghi.

Acerbi 5,5: Ibrahimovic gioca solo un tempo, ma è sempre difficile contenere o annullare un vecchio maresciallo dell’impero come lo svedese. La difesa imbarca acqua e quando un reparto non tiene anche i più bravi come lui soffrono.

Radu 5: Improvvido nel tenere il braccio largo sul cross di uno specialista dei passanti come Saelemaekers, anche questa è tecnica di gioco. Meno guerriero del solito, ma è tutto il reparto a crollare. (Dal ’55 Vavro 5,5: Sono piccole insufficienze “posizionali”, nel senso che quando – come diceva Al Pacino in un famoso film – ciascun giocatore cede centimetri anche i compagni lo faranno. Appena entrato deve condividere con il reparto il terzo gol di Rebic, situazione tecnica difficilissima da gestire.)

Lazzari 5,5: Lotta e si impegna per ribaltare il doppio svantaggio. A inizio ripresa fa una corsa che lo porta al tiro e al gol, ma il suo assolo è fermato dal fuorigioco. Non è riuscito ad attaccare Hernandez, che nel secondo tempo dilaga, con continuità.

Milinkovic-Savic 5: Anche un grande giocatore può essere assente in una grande partita. Nessun inserimento dei suoi devastanti raid nelle aree di rigore avversarie. E di conseguenza nessun tiro decisivo. Su uno di questi si infortuna, è il segno della sfortuna e della resa dell’orgogliosa e grande Lazio. (Dal ’67 D. Anderson 5,5: E’ sempre diffcile entrare sullo 0-3 con la squadra che è uscita dalla partita.)

Leiva 5: Dare una insufficienza a questo grande interprete del vecchio ruolo del mediano è sempre difficile, ma la mancata copertura difensiva pesa sul gol di Calhanoglu. Esce all’inizio della ripresa, è comunque sempre una bandiera della squadra e sarà ancora utile nel finale del campionato. (Dal’46 Adekanye 5,5: si muove cercando di contribuire a far scoppiare la scintilla, ma invano.)

Parolo 5: La deviazione su tiro di Calhanoglu è pura sfortuna, ma come per Milinkovic-Savic mancano gli inserimenti in area milanista. Questo aspetto di tattica individuale e interpretazione del doppio ruolo di centrocampista e incursore era fondamentale per ovviare alle assenze pesanti di Immobile e Caicedo.

Jony 5: Spinge poco e pure avrebbe spazio giocando dalla parte del prudente Conti. E’ mancata l’idea di andare nello spazio e aggredirlo. Nel secondo tempo la partita non ha uno sviluppo tattico e inserirsi in un contesto di manovra diventa difficile. (Dal’55 Lukaku 5,5: Ha più forza nelle gambe del compagno e più allungo secco in verticale, ma la scintilla anche qui non scatta.)

Luis Alberto 5,5: Gioca trequartista con il compito preciso di ricevere la palla alle spalle di Bennacer e Kessie e poi fare l’assist-gol a Correa. Questo meccanismo non scatta mai e i centrocampisti del Milan chiudono bene le linee di passaggio. Un tiro solo in porta per uno che ha piedi educati come lui è troppo poco.

Correa 5: E’ un giocatore che unisce struttura fisica a classe e a dribbling, ma il peso della sosta si sente e la forma come l’incisività e la capacità di entrare nella partita non appaiono. (Dal’64 Cataldi 5,5: Stesso discorso fatto per Adekanye e Lukaku, entra quando la partita mentalmente è finita e risulta difficile rimetterla sul binario della competizione agonistica.)

Inzaghi 5,5: Poco poteva fare con le assenze che aveva di Immobile e Caicedo. E d’altro canto la costruzione dell’attacco della Lazio era ottima, nell’emergenza, con Luis Alberto e Correa. Nella strategia si poteva fare di più, al pronti via la Lazio non aggredisce come dovrebbe proprio per mascherare le assenze, ma lascia giocare il Milan in maniera pericolosa. Nel secondo tempo ha un attimo di sconforto sullo 0-3 umano e comprensibile, è stato per tutta la stagione e sarà nelle ultime partite un grande condottiero

Le parole di Inzaghi: “Una sconfitta che pesa per quanto riguarda la classifica e la nostra rincorsa, avevamo delle difficoltà oggettive e non siamo stati fortunatissimi negli episodi chiave, non siamo stati bravi a farli girare nel verso nostro. Nel primo tempo abbiamo preso gol su autorete, su un rigore, poi quando la potevamo riaprire abbiamo preso il terzo gol di Rebic. Una sconfitta pesante ma non molleremo niente, cercheremo di recuperare qualche giocatore, dobbiamo guardare avanti, alla partita contro il Lecce”. Sullo scudetto: “Sappiamo il percorso che abbiamo fatto, non abbiamo nessuna intenzione di mollare. Adesso perderemo Correa, dobbiamo cambiare qualche uomo, questi ragazzi hanno fatto quattro partite e ho potuto cambiare un giocatore solo”.

Pagelle

Milan

Donnarumma 6: La Lazio non crea azioni decisive e tiri pericolosi, lui controlla la difesa rimanendo sempre concentrato come devono fare i portieri in questo caso. Sta crescendo molto nella psicologia della porta, caratteristica fondamentale dei fuoriclasse tra i pali.

Conti 6: Tiene la posizione alla sua maniera, in modo guardingo. Concentrato e attento, una maggiore e calibrata capacità di sviluppare le sovrapposizioni sarà il prossimo step da curare per migliorare come giocatore e dare di più al Milan.(Dal’72 Calabria 6: Tiene la zona, quando una squadra è in controllo pieno del match è la cosa più giusta da fare)

Kjaer 6: Controlla la sua zona, Luis Alberto e Correa non sono in forma e lui se non è attaccato in velocità può controllare il gioco difensivo molto bene. Sta giocando una buona stagione, con ordine e disciplina tattica.

Romagnoli 6: Con la Lazio nel cuore e il Milan sulla pelle gioca da capitano una partita attenta e ordinata. Come per Kjaer anche per lui vale il discorso di un buon controllo difensivo in grado di assorbire la poca fantasia di Correa e Luis Alberto.

Hernandez 7: Nel primo tempo è contenuto, attento, tattico. Nel secondo discende la fascia a 100 all’ora come gli piace fare. E’ vero che la Lazio, che deve segnare, non ha più piano tattico, ma lui quando carica palla al piede è un campione.

Bennacer 6: Diligente e dal gioco corto sempre impostato bene, con raziocinio. Era importante contenere gli inserimenti dei centrocampisti della Lazio. Missione compiuta.

Kessie 6: Attento tatticamente, qui a differenza di Ferrara contro la Spal, doveva contenere e non inserirsi visto che il Milan aveva già quattro attaccanti o giocatori offensivi in avanti tra cui Ibrahimovic. Come per Bennacer, missione compiuta. (Dal’86 Biglia s.v.)

Saelemaekers 6,5: Torna nella sua posizione di esterno destro alto che chiude i cross con il sinistro, dopo esser stato terzino a Ferrara. Il duello con Radu era una delle chiavi tattiche di questa partita. Da un suo traversone nasce il fallo di mano del difensore della Lazio e il rigore che indirizza la partita a favore del Milan.

Bonaventura 6: Meno inserimento del solito, ma sempre grande equilibratore sulla trequarti. E’ un incursore, che fa la mezz’ala e la seconda punta che parte da lontano a seconda delle partite e delle esigenze tattiche. E di fatti, Pioli che lo sa gli assegna questo ruolo di giocatore completo e multiuso nella partita più importante. (Dal’71 Krunic 6: Tiene come Calabria la sua zona, non c’è bisogno da sguarnire il fronte quando si è in controllo del campo di gara.)

Calhanoglu 6,5: Gioca ’37 minuti e poi esce per infortunio. In questo lasso di tempo si accentra e scocca il tiro che dà il vantaggio tattico, tecnico e strategico al Milan: non è poco, anzi. (Dal ’38 Paquetà 6: Entra e partecipa al gioco di manovra, è ancora troppo leggero e un pò naif, deve diventare più verticale. Nel finale con la partita in ghiaccio fa una giocata che irrita i giocatori della Lazio, l’attenzione e il rispetto per l’avversario sta anche nel non fare questo tipo di cose.)

Ibrahimovic 7: il vecchio maresciallo dell’impero non tradisce e la rabbia agonistica, il carisma, l’incisività sono quelli di sempre anche se gioca ormai da fermo. I palloni che tocca però sono tutti decisivi. Stavolta, a differenza di Ferrara con la Spal, segna. Sulla prima azione gli annullano il gol sulla seconda infila il rigore che sposta definitivamente la partita sulla sponda del Milan. Leader carismatico, sempre. (Dal’46 Rebic 6,5: Gioca meglio che a Ferrara, in stile Lecce e Roma: muovendosi profondo cioè. Segna il 3-0 che chiude le speranze di rimonta della Lazio. E’ diventato una chiave tattica importante in questo Milan verticale di Pioli.)

Pioli 7: La mossa d’azzardo di Ibrahimovic dal primo minuto è un colpo inatteso e vincente. Un’idea da grande pokerista che va a vedere il punto dell’avversario sicuro del suo. Lui che è un equilibratore sceglie, stavolta, il colpo alla Paul Newman: un segnale importante nella sua crescita da allenatore in un grande club.

Le parole di Stefano Pioli: “A Milanello si lavora benissimo, il gruppo dei giocatori è responsabile, consapevole dell’importanza della maglia che indossano. Non so cosa succederà per il nostro e il mio futuro ma stiamo lavorando molto bene, abbiamo sempre lavorato bene. Il club non ci ha fatto mancare nulla, siamo tutti concentrati, crediamo di meritare una classifica migliore, crediamo di dover lottare fino alla fine per riportare il Milan almeno in Europa League”.

