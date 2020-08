Lazio – Mercato da Champions con sorpresa, ma prima l’annuncio più importante

Finalmente il ds Tare avrà a disposizione un budget adeguato per rinforzare la squadra in vista della prestigiosa competizione continentale

I biancocelesti hanno terminato il proprio campionato ai piedi del podio, penalizzati da un cammino post lockdown inspiegabilmente sottotono. Tuttavia non si può negare che la stagione sia stata esaltante, vista la Supercoppa vinta a dicembre contro la Juventus ed il quarto posto in classifica che ha regalato la Champions dopo 13 anni dall’ultima volta.

Proprio il raggiungimento di questo importante obiettivo permetterà al ds Tare, per la prima volta dopo tanto tempo, di disporre di un budget sul mercato di tutto rispetto. I nomi più caldi in questo momento per rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi sono quelli di Kumbulla per la difesa, Fares per la fascia sinistra, David Silva per la trequarti e Borja Mayoral per quanto concerne il ruolo di centravanti. Attenzione anche ad un possibile clamoroso ritorno di Felipe Anderson nella capitale.

Prima di gettarsi a capofitto sui nuovi acquisti, la società bianconceleste intende blindare il proprio tecnico. Ogni ora può essere quella giusta per trovare il tanto agognato accordo e la relativa firma sul prolungamento. Simone Inzaghi attende una chiamata per mettere nero su bianco quella bozza di intesa trovata già qualche settimana fa col presidente Lotito. Il tecnico piacentino rinnoverà fino al 2023, percependo un ingaggio da 2,5 milioni a stagione. La compagna di mister Inzaghi, Gaia Lucariello, sta per regalargli un terzo figlio, difficile, quindi, che il tecnico della Lazio si muova da Roma nei prossimi giorni. Ecco allora che prima di annunciare un colpo in entrata, si festeggerà il rinnovo dell’allenatore che ha collezionato più panchine in assoluto sullo scranno biancoceleste (203).

