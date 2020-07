Lazio, mancano tre punti per gioire, ma le prospettive cambiano

I biancocelesti sono vicini all’obiettivo fissato a inizio stagione, ma il modo in cui si sta arrivando a dama sta creando malcontento fra i tifosi e nella società

La Lazio non sa più vincere, appare come completamente svuotata sia dal punto di vista fisico che mentale. Dura pochi minuti la sensazione che la gara con l’Udinese possa essere diversa, poi il gioco di rimessa dei friulani si rivela più efficace della lentissima manovra biancoceleste.

Non solo una condizione non giustificabile in alcun modo, ma anche errori grossolani da parte di calciatori (vedi Acerbi) che fino a pochi mesi erano degli autentici totem della squadra. Per fortuna ci mette una pezza Strakosha in più occasioni e regala ai capitolini un punto che a fine stagione potrebbe rivelarsi preziosissimo.

I giorni che separano la Lazio dal termine del campionato vengono visti come una lenta agonia, durante la quale non si possono ancora tirare i remi in barca dato che occorrono almeno tre punti per assicurarsi la Champions League matematica. In caso di arrivo a pari punti con la Roma (che dovrebbe vincerle tutte), gli uomini di Inzaghi potrebbero vantare una differenza reti nettamente migliore dei giallorossi.

Dopo il momento di esaltazione iniziale, ora si passa allo sviscerare anche le ipotesi più remote. Il quarto posto in classifica potrebbe addirittura non bastare ai capitolini per assicurarsi la partecipazione alla coppa dalle grandi orecchie. In caso di vittoria della Champions da parte del Napoli e dell’Europa League da parte della Roma, la quarta classificata in Serie A andrebbe direttamente ai gironi di Europa League. Infatti è consentita la partecipazione di un massimo di 5 squadre a ciascuna competizione europea.

E’ un’eventualità che Lotito non vuole nemmeno prendere in considerazione. La cosa più triste è che fino a poche settimane fa si guardava al big match di lunedì prossimo con la Juventus come alla possibilità di fare la storia. Dopo gli ultimi risultati, bisogna essere realisti, si va allo Juventus Stadium con in testa soltanto l’idea di non fare brutte figure. La stagione è stata comunque vincente grazie alla conquista della Supercoppa di Lega a dicembre, proprio contro gli uomini di Sarri. L’unica motivazione in più per la prossima gara di campionato potrebbe arrivare dal desiderio di poter ostentare tre vittorie stagionali su tre contro la Vecchia Signora.

Bisognerà vederci chiaro soprattutto sulla questione infortuni. La questione più eclatante riguarda Leiva, operatosi durante il lockdown al ginocchio, ma non ancora ristabilitosi dopo il protocollo riabilitativo. Il ritorno in campo non ha fatto che riacutizzare il problema, probabilmente si dovrà ricorrere ad una nuova operazione. Parola d’ordine “remare tutti nella stessa direzione” per chiudere al meglio la stagione ed evitare sorprese che la rovinerebbero al fotofinish.

Marco Fabio Ceccatelli