Lazio: lesione per Lazzari, salta il derby, a rischio anche Zaccagni

I due giocatori biancocelesti sono usciti malconci dalla sfida di Coppa Italia di ieri sera contro la Juventus, il difensore sicuramente non ci sarà contro la Roma, l’ex Verona invece è in dubbio

Serata amara quella di ieri per la Lazio. I biancocelesti non sono riusciti a bissare il successo di sabato contro la Juventus, perdendo 2-0 all’Allianz Stadium nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. Oltre alla sconfitta, è arrivata la beffa di due infortuni pesanti, quelli di Manuel Lazzari e Mattia Zaccagni. Il primo ha riportato una lesione al gemello laterale del polpaccio sinistro, come confermato dagli esami strumentali effettuati in mattinata, e starà fuori 10-15 giorni. Il secondo una distorsione alla caviglia, la cui entità è ancora da valutare. Lazzari salterà sicuramente il derby e anche Zaccagni è a rischio per la stracittadina di sabato prossimo. Appena arrivato, Igor Tudor dovrà già fare di necessità virtù.

Luca Missori

(Fonte immagine: Lazionews24.com)