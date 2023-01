Lazio: lesione muscolare di primo grado per Ciro Immobile

L’attaccante biancoceleste, uscito dopo pochi minuti nella gara col Sassuolo, si sottoporrà ad altri esami nei prossimi giorni per valutare i tempi di recupero

Non è una stagione fortunata per Ciro Immobile, che già prima della pausa per il mondiale era stato per più di un mese lontano dai campi in seguito a uno stiramento. Domenica scorsa, infatti, nella sfida contro il Sassuolo, il bomber della Lazio è uscito dopo nemmeno un quarto d’ora di gioco a causa di un nuovo problema muscolare. I primi esami effettuati presso la clinica Paideia hanno evidenziato una lesione di primo grado a carico del muscolo semitendinoso della coscia destra, lo si legge in una nota ufficiale del club biancoceleste. Immobile nei prossimi giorni continuerà ad essere monitorato e si sottoporrà ad ulteriori esami strumentale per definire meglio i tempi di recupero.

Luca Missori

(Fonte immagine: Gianlucadimarzio.com)