Lazio, la telenovela Silva e il paradosso dell’offerta del Valencia

Sebbene sia Vedat Muriqi del Fenerbache, il colpo più vicino a concretizzarsi per la Lazio, le attenzioni dei tifosi biancocelesti sono tutte catalizzate sull’Inghilterra, dove David Silva ha salutato il Manchester City dopo 10 anni di onorata militanza con i Citizens. Il campione spagnolo deve dare una risposta alla società capitolina che ha offerto un triennale da 10 milioni di euro complessivi più bonus, offerta che non si avvicina minimamente a quella da 10 milioni annuali (biennale) arrivata dal Qatar, ma che garantirebbe a Merlino di giocare ancora ad alti livelli e, soprattutto, in Champions League.

L’offerta del Valencia

Nelle ultime ore si è anche parlato di un romantico ritorno al Valencia e di un’offerta dei Murcielagos di 2 milioni a stagione per tre anni. Sembrerebbe che la moglie di Silva voglia tornare in Spagna, anche se, fino a poche settimane fa, molti giornali dicevano il contrario: si scriveva di una lady Silva innamorata di Roma e che stava spingendo il marito ad accettare la corte della Lazio. Abbiamo capito che è meglio badare al sodo e non dare ascolto a troppe indiscrezioni che si ritrovano smentite a strettissimo giro di boa, andiamo allora sui dati oggettivi. Dicevamo dell’offerta del Valencia, comunque inferiore a quella dei capitolini. Sono ormai noti da tempo i problemi economici del club, che ha messo sul mercato praticamente tutta la rosa per risanare i bilanci, ma non basta questo. Secondo il sito valenciano Las Provincias.es la società spagnola avrebbe proposto ai calciatori un rinvio dei pagamenti arretrati addirittura di un anno. Sorge allora spontanea la domanda: come può una società in profonda crisi finanziaria come il Valencia puntare su un calciatore che nel futuro neanche potrebbe garantire una plusvalenza? I giornali iberici, infatti, non credono assolutamente che l’operazione andrà in porto.

Il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, intervenendo ai microfoni di Sky Sport 24 ha comunque sottolineato che col passare del tempo l’ottimismo per la chiusura della trattativa Lazio-Silva sta diminuendo: “La Lazio si aspetta risposte definitive forse già oggi, almeno lo spera. Non vuole dare ultimatum a un campione come Silva, ma ci sono i soliti sospetti del mercato e il tempo passa. Quando si prende troppo tempo e si rimandano i contratti indietro si perde ottimismo“.

Qualora dovesse arrivare la fumata nera non si potrà davvero rimproverare nulla alla società (questa volta). Lotito ha presentato l’offerta europea più alta, ma non può svenarsi per un campione con il quale non guadagnerà nemmeno un euro in futuro. Tuttavia, sembra, che in casa Lazio si stia cercando in maniera spasmodica un profilo Champions, se il sogno Cavani sembra sempre più vicino al Benfica, restano ancora in piedi le candidature di Thiago Silva (svincolato dal Psg) e nelle ultime ore è spuntata la pista Otamendi, offerto dal City alle aquile della capitale.

