Lazio, la quarantena ti ha fatta spavalda

Lo stop forzato ha reso i calciatori biancocelesti ancora più consapevoli di poter effettivamente lottare per lo scudetto

Ricordate quella Lazio arrembante che schiantava la Juventus in Supercoppa e in campionato, che si riprendeva la sua rivincita sull’Inter e soprattutto che metteva in fila 21 risultati utili consecutivi, frutto di 17 vittorie e 4 pareggi? E’ innegabile che si trattasse di una squadra da scudetto, tanto che la vetta attualmente dista un solo punticino, ma ogni volta che i calciatori ed il tecnico biancocelesti venivano intervistati, non si sbilanciavano mai sulla lotta al titolo. In casa Lazio si tendeva a tenere il classico profilo basso, il solo Felipe Caicedo, in occasione della cena natalizia della squadra e del trentesimo compleanno di Ciro Immobile, aveva parlato apertamente di scudetto.

Ora a distanza di tre mesi i calciatori della prima squadra della capitale hanno acquisito consapevolezza dei propri mezzi ed in testa non hanno altro scopo se non quello di bissare il successo di 20 anni fa. Sarà un campionato atipico, giocato per l’ultimo terzo d’estate e la Lazio si troverà subito di fronte una rivale agguerrita come l’Atalanta, squadra fisica che potrebbe soffrire la ripresa dopo una pausa così lunga a vantaggio di una squadra tecnica come quella di Inzaghi. Gli addetti ai lavori credono nell’impresa delle aquile, ma la novità delle 5 sostituzioni a partita viene ritenuta dai più un vantaggio non indifferente per la Juventus.

Caso Strakosha –Il portiere biancoceleste mette a tacere le voci che lo vorrebbero positivo al Coronavirus: “Grazie a Dio sto bene, a volte le persone parlano troppo. Quando si tratta di salute non è gusto farlo. Di queste cose si occuperà il mio avvocato. Mi sto allenando normalmente, sto bene”, queste le parole del numero uno laziale ai microfoni di supersport.al. Strakosha è stato sottoposto a due tamponi, risultando negativo. Il suo stop è stato causato dal fastidio al quinto metatarso del piede, ma contro i bergamaschi sarà regolarmente in campo a difendere la porta della migliore difesa della Serie A.

FOTO: FcInternews.it

Marco Fabio Ceccatelli