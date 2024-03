Lazio-Juventus: Tudor esordio contro il passato

Tempo di lettura 1 minuto

Il debutto sulla panchina biancoceleste non avrebbe potuto essere più suggestivo per il croato e il suo cammino lo sarà ancora di più perché affronterà i bianconeri tre volte in meno di un mese

Opportunità, sono chiamate così le occasioni che la vita ci dona ed Igor Tudor ne ha una davvero grande in questo momento. La sua carriera da allenatore è costellata di subentri ed esoneri e la panchina della Lazio è davvero un’occasione d’oro per mostrare a tutti le sue qualità e la sua maturazione come guida tecnica. Fra tutti gli esordi possibili, in questa sua nuova avventura, la sorte non poteva regalargli compito più emozionante di quello di affrontare la sua ex squadra per eccellenza, la Juventus! Oltretutto, dopo lo scontro di campionato, con i bianconeri ci sarà anche il doppio confronto di Coppa Italia (andata martedì 2 aprile e ritorno il 23 aprile n.d.r.). Il cammino sulla panchina biancoceleste inizia con una bella salita, ma a Tudor non mancano certo la personalità o il carattere per scalare qualsiasi montagna.

Fonte foto: lazionews24.com

Luigi A. Cerbara