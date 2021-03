Lazio, Inzaghi via? Spuntano due tecnici stranieri

In questi giorni i pretendenti allo scranno del tecnico biancoceleste fioccano come funghi. Lotito potrebbe puntare su un nome di stampo internazionale

La telenovela Inzaghi-Lazio potrebbe riservare ancora diverse puntate. Questi della sosta, sarebbero dovuti essere giorni cruciali per un incontro fra il tecnico biancoceleste ed il presidente Lotito. Gli impegni serrati del patron dei capitolini (processi e assemblee di Lega) non hanno permesso alle parti di incontrarsi.

Lotito ha fatto la sua proposta, triennale da 7,5 milioni più bonus. Il mister piacentino avrebbe presentato una controproposta alla quale il presidente della Lazio non avrebbe ancora risposto. Inzaghi può farsi forte del corteggiamento di tante big italiane, Napoli e Juventus su tutte. Attenzione, però, anche all’Inter. In caso di drastico taglio dei costi, lo stipendio esagerato di Conte potrebbe essere il primo ad essere decurtato e il tecnico salentino difficilmente lo accetterebbe.

Non sono mancate le scaramucce in questi 5 anni, ricorderete la famigerata telefonata ripresa clandestinamente in cui Lotito sbraitava: “Non ti accontenti mai, ti ho messo in mano una Ferrari, ma tu vuoi sempre di più!”. Non si può negare che fra Lotito ed Inzaghi ci sia un rapporto che va oltre quello lavorativo. Tuttavia il tecnico biancoceleste ha dimostrato di poter meritare società che gli garantiscano il mercato che chiede.

I nomi per la sostituzione di Inzaghi fioccano ogni giorno. Il più caldo di quest’ultimo periodo sarebbe Mihajlovic, attuale guida tecnica del Bologna. Il preferito di Lotito rimane Gattuso. Due anni fa le parti si erano praticamente accordate, ma poi Simone sfoderò un campionato incredibile e non se ne fece più nulla.

Le piste estere

I tifosi della Lazio mal digerirebbero un addio di Inzaghi. Ecco perché Lotito starebbe pensando ad un nome che mitigherebbe la delusione per la partenza del loro condottiero, simbolo della prima squadra della capitale per 20 anni. E’ notizia proprio di oggi, riferita dal quotidiano portoghese Abola, che Sergio Conceicao vorrebbe tentare l’avventura italiana. L’allenatore del Porto, carnefice della Juventus in Champions, è appetito dalla Fiorentina e – udite udite – persino dalla Vecchia Signora. In caso di chiamata della Lazio, però, non avrebbe alcun dubbio.

Nelle scorse ore è rimbalzata anche l’indiscrezione di un sondaggio di Igli Tare per Lucien Favre, ex tecnico del Borussia Dortmund, affrontato nei gironi di Champions quest’anno. Con il tecnico svizzero potrebbe avere luogo anche una rivoluzione tattica, dato che il modulo più utilizzato da Favre è il 4-2-3-1. Che serva davvero mandare via Inzaghi per passare alla difesa a 4? Ai posteri l’ardua sentenza.

FOTO: Lazialità.com

Marco Fabio Ceccatelli